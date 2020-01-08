Sözleşmeli öğretmenlik 2020 MEB İlkatama başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ön başvuru, kontenjanlar ve gerekli belgeler

On binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği 2020 sözleşmeli öğretmen ön başvuru işlemleri için en heyecanlı güne girildi! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmanın hayalini kuran vatandaşlar da sözleşmeli öğretmen alımı hakkında araştırmalarını arttırdı. Tam bu noktada, '2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?' sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Zira, MEB tarafından yapılan açıklamada başvuru ekranı aracılığıyla ilgili işlemlerin bugün kabul edilmeye başlanacağı duyurulmuştu. Sizler için hazırladığımız haberimizde, merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışırken MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tercih ekranı, şartları, istenen belgeler (evraklar) ve diğer detaylara değindik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU 2020 NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İzlemeniz gereken adımlar şu şekilde;