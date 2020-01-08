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Sözleşmeli öğretmenlik 2020 MEB İlkatama başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ön başvuru, kontenjanlar ve gerekli belgeler

MEB tarafından müjdesi verilen 20 bin alımı ön başvurusu için kritik gün geldi çattı! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayallerindeki mesleği gerçekleştirmenin peşinde olan on binlerce vatandaş, '2020 Sözleşmeli öğretmen tercih başvuru nasıl yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. MEB, geçtiğimiz günlerde yayımladığı tercih kılavuzu ile sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı, şartları ve kontenjan bilgilerini paylaşırken, adayların cevabını merak ettiği istenen belgeleri de açıkladı. Peki, 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl, nereden yapılır? Haberimizden, ön başvuru ekranı başta olmak üzere gerekli olan evraklar, şartlar ve kontenjan bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 10:16
Sözleşmeli öğretmenlik 2020 MEB İlkatama başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ön başvuru, kontenjanlar ve gerekli belgeler

On binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği 2020 ön başvuru işlemleri için en heyecanlı güne girildi! Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmanın hayalini kuran vatandaşlar da sözleşmeli öğretmen alımı hakkında araştırmalarını arttırdı. Tam bu noktada, '2020 Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?' sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor. Zira, MEB tarafından yapılan açıklamada başvuru ekranı aracılığıyla ilgili işlemlerin bugün kabul edilmeye başlanacağı duyurulmuştu. Sizler için hazırladığımız haberimizde, merak edilen sorulara yanıt vermeye çalışırken MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru tercih ekranı, şartları, istenen belgeler (evraklar) ve diğer detaylara değindik.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU 2020 NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İzlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

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Sözleşmeli öğretmenlik 2020 MEB İlkatama başvuru ekranı! Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Ön başvuru, kontenjanlar ve gerekli belgeler
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