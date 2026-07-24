Danıştay Başkanlığı 8 sözleşmeli personel alacak

Danıştay Başkanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarına yapılacak alımlar için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 2 Ağustos 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
Hangi kadrolara personel alınacak?
Alım kapsamında;
kadrolarına personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek
Başvurular 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.Şahsen, posta, APS veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabilecek.
KPSS şartı uygulanacak
Başvuracak adaylardan;
puan türünden geçerli puana sahip olmaları istenecek.Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında en az 70 KPSS puanı, destek personeli kadrolarında ise en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekecek.
Deneyim ve özel şartlar bulunuyor
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;
gerekiyor.
Temizlik hizmetlisi ve bulaşıkçı kadrolarında başvuracak adaylardan ilgili işlerde en az 360 gün sigortalı çalışma deneyimi isteniyor.Aşçı (Izgaracı/Kebapçı) ve Aşçı (Pideci) kadrolarında ise ilgili alanda belge veya sertifika sahibi olunmasının yanı sıra en az 720 gün mesleki deneyim şartı aranıyor.
Uygulama ve sözlü sınav yapılacak
Aşçı kadrolarına başvurusu kabul edilen adaylar öncelikle uygulama sınavına alınacak. Başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava katılacak.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile diğer destek personeli kadrolarında ise merkezi sınav puan sıralamasına göre belirlenen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı sıralaması, KPSS puanı ile uygulama ve/veya sözlü sınav puanlarının belirlenen oranlarda hesaplanmasıyla oluşturulacak.