Danıştay Başkanlığı 8 sözleşmeli personel alacak

Danıştay Başkanlığı, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli kadrolarına yapılacak alımlar için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 2 Ağustos 2026 tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Hangi kadrolara personel alınacak?

Alım kapsamında;

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) 1 Ortaöğretim mezunu 1 Önlisans mezunu 1 Lisans mezunu

3 Destek Personeli (Temizlik Hizmetlisi)

1 Destek Personeli (Bulaşıkçı)

1 Destek Personeli (Aşçı - Izgaracı/Kebapçı)

1 Destek Personeli (Aşçı - Pideci)

kadrolarına personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 2 Ağustos'a kadar sürecek

Başvurular 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.Şahsen, posta, APS veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabilecek.

KPSS şartı uygulanacak

Başvuracak adaylardan;

Lisans mezunları için KPSSP3 ,

, Önlisans mezunları için KPSSP93 ,

, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94

puan türünden geçerli puana sahip olmaları istenecek.Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında en az 70 KPSS puanı, destek personeli kadrolarında ise en az 60 KPSS puanı şartı aranacak. Ayrıca adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması gerekecek.

Deneyim ve özel şartlar bulunuyor

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların;

Geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması,

sahip olması, Boy ve kilo şartlarını taşıması,

En az 360 gün güvenlik görevlisi olarak çalışmış olması,

gerekiyor.

Temizlik hizmetlisi ve bulaşıkçı kadrolarında başvuracak adaylardan ilgili işlerde en az 360 gün sigortalı çalışma deneyimi isteniyor.Aşçı (Izgaracı/Kebapçı) ve Aşçı (Pideci) kadrolarında ise ilgili alanda belge veya sertifika sahibi olunmasının yanı sıra en az 720 gün mesleki deneyim şartı aranıyor.

Uygulama ve sözlü sınav yapılacak

Aşçı kadrolarına başvurusu kabul edilen adaylar öncelikle uygulama sınavına alınacak. Başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava katılacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile diğer destek personeli kadrolarında ise merkezi sınav puan sıralamasına göre belirlenen adaylar sözlü sınava çağrılacak. Nihai başarı sıralaması, KPSS puanı ile uygulama ve/veya sözlü sınav puanlarının belirlenen oranlarda hesaplanmasıyla oluşturulacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör