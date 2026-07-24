Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak

Mühendislik, hukuk, istatistik, şehir ve bölge planlama ile iktisadi ve idari bilimler mezunlarının başvurabileceği alım için başvurular 27 Temmuz'da başlayacak, 7 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

İşte Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında bulunan 7, 8 ve 9'uncu dereceli kadrolarda görevlendirilmek üzere 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı alacak. Alımlar, KPSS puanı ve sözlü giriş sınavı sonucuna göre gerçekleştirilecek. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Hangi bölümlerden alım yapılacak?

Bakanlık tarafından yayımlanan ilana göre kontenjan dağılımı şöyle:

Endüstri Mühendisliği: 7 kişi

7 kişi Elektronik Mühendisliği: 4 kişi

4 kişi Makine Mühendisliği: 3 kişi

3 kişi İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye: 2 kişi

2 kişi İnşaat Mühendisliği: 1 kişi

1 kişi Çevre Mühendisliği: 1 kişi

1 kişi Otomotiv Mühendisliği: 1 kişi

1 kişi Yapay Zeka Mühendisliği: 1 kişi

1 kişi Şehir ve Bölge Planlama: 1 kişi

1 kişi İstatistik: 1 kişi

1 kişi Hukuk: 1 kişi

Toplam 23 Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam edilecek.

Başvurular ne zaman yapılacak?

Adaylar başvurularını 27 Temmuz 2026 ile 7 Ağustos 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru şartları neler?

Başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması,

İlanda belirtilen lisans bölümlerinden mezun olması,

2024 veya 2025 KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan almış olması,

almış olması, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması,

gerekiyor.

KPSS puan türleri şöyle;

Alımda bölümlere göre farklı KPSS puan türleri belirlendi.Mühendislik bölümleri ile Şehir ve Bölge Planlama için KPSSP3, Hukuk için KPSSP4, İstatistik için KPSSP12, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Maliye mezunları için ise KPSSP14, KPSSP19, KPSSP24 ve KPSSP29 puan türleri kullanılacak. Tüm adaylar için taban puan 70 olarak uygulanacak.

Sadece sözlü sınav yapılacak

Giriş sınavı tek aşamalı sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilecek.

Her bölüm için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 4 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınavda adayların;

Mesleki bilgi düzeyi,

Muhakeme ve ifade yeteneği,

Temsil kabiliyeti,

Özgüveni ve ikna kabiliyeti,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

100 puan üzerinden değerlendirilecek. Başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması gerekecek.

Başarı sıralaması nasıl belirlenecek?

Sözlü sınav puanı giriş sınavı başarı puanı olarak esas alınacak. Puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecek.

Her bölüm için ilan edilen kadro sayısı kadar asil, kadro sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenecek. Sonuçlar Bakanlığın internet sitesi ile Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

Sözlü sınav Ankara'da yapılacak

Sözlü sınav Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör