Gaziantep Üniversitesi 115 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversite bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda, adayların 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak ve yazılı ya da sözlü sınav yapılmayacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Alım kapsamında en fazla kontenjan hemşire kadrosuna ayrıldı. Tıp Fakültesi Hastanesinde görevlendirilmek üzere lisans mezunları arasından 75 hemşire, ortaöğretim mezunları arasından ise 15 hemşire alınacak. Ayrıca temizlik hizmetlerinde görev yapmak üzere toplam 12 destek personeli, 4 büro personeli, 1 avukat, 2 fizyoterapist ve farklı alanlarda toplam 6 sağlık teknikeri istihdam edilecek.

Personel dağılımı şöyle olacak:

Hemşire (Lisans): 75

Hemşire (Ortaöğretim): 15

Destek Personeli (Temizlik): 12

Büro Personeli: 4

Avukat: 1

Fizyoterapist: 2

Sağlık Teknikeri: 6

KPSS Şartı Ne Olacak?

Adayların 2024 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekiyor. Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanı esas alınacak. Avukat pozisyonuna başvuracak adayların KPSS P3 puan türünden en az 80 puan almış olması şartı aranıyor.

Başvurular 12 Ağustos'ta Sona Erecek

Başvurular 29 Temmuz-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Elektronik başvurusunu tamamlayan adayların ayrıca Kariyer Kapısı üzerinden oluşturulan "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 14 Ağustos 2026 saat 17.00'ye kadar Gaziantep Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekiyor. Bu belgeyi teslim etmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

Sözlü Sınav Yok

Başvurular, adayların ilgili KPSS puanları dikkate alınarak değerlendirilecek. Yazılı veya sözlü sınav yapılmadan KPSS puan sıralamasına göre asıl adaylar belirlenecek. Her kadro için ayrıca kontenjanın dört katı kadar yedek aday tespit edilecek.

Başvuru sonuçlarının, başvuru süresinin sona ermesinden itibaren 15 iş günü içerisinde Gaziantep Üniversitesinin internet sitesinde yayımlanacak . Atanmaya hak kazanan adayların ise sonuçların açıklanmasının ardından 7 gün içerisinde istenilen belgeleri üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör