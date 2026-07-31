İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa KPSS 50 Puanla Personel Alacak

Personel alımları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Destek personelinden hemşireye, sağlık teknikerinden güvenlik görevlisine kadar farklı kadrolar bulunuyor. Bazı pozisyonlarda KPSS 50 puan başvuru için yeterli olacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Üniversite bünyesinde destek personeli, teknisyen, diğer sağlık personeli, hemşire, sağlık teknikeri ve koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında alım yapılacak.

Destek personeli alımlarında lise ve dengi okul mezunları için 2024 KPSS P94 puan türünden en az 50 puan şartı aranıyor. Avcılar Yerleşkesi için 11 erkek ve 4 kadın destek personelinin yanı sıra kadın veya erkek adayların başvurabileceği 10 kişilik kadro bulunuyor. Üniversite hastanelerinde ise 10 erkek ve 5 kadın destek personeli görev yapacak.

Hasta bakımı ve temizliği için de 1 erkek destek personeli alınacak. Bu kadroya başvuracakların lise ve dengi kurumların hasta ve yaşlı hizmetleri alanı ve dallarından birinden mezun olması ve KPSS P94'ten en az 50 puan alması gerekiyor.

Teknisyen kadrolarında elektrik-elektronik teknisyeni için 2, makine bakım onarım teknisyeni için 2 ve tesisat teknolojisi ve iklimlendirme teknisyeni için 1 personel alınacak. Bu kadrolarda KPSS P94'ten en az 60 puan şartı bulunurken elektrik-elektronik ve makine bakım onarım teknisyeni kadrolarında ayrıca en az bir yıllık mesleki tecrübe isteniyor.

34 Hemşire Alınacak

Üniversite, 34 hemşire alacak. Adayların hemşirelik bölümü lisans mezunu olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Ayrıca 2 perfüzyonist alınacak. Bu kadro için perfüzyon alanında lisans mezuniyeti veya diğer lisans eğitimlerinin ardından perfüzyon alanında yüksek lisans mezuniyeti ile KPSS P3'ten en az 70 puan şartı aranacak.

Sağlık teknikeri kadrolarında paramedik/acil yardım, anestezi, diyaliz, radyoloji ile ağız ve diş sağlığı alanlarında personel alımları yapılacak. Bu pozisyonların büyük bölümünde ön lisans mezuniyeti ve KPSS P93'ten en az 70 puan şartı bulunuyor.

5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ayrıca 5 erkek koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor.

Başvuracak adayların geçerli silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olması, 7/24 vardiyalı çalışma sistemine engel durumunun bulunmaması ve en az 175 santimetre boyunda olması gerekiyor. Güvenlik kimlik kartının son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay daha geçerli olması şartı da aranıyor.

Başvuru İçin 35 Yaş Şartı

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. İlgili KPSS puan türleri ortaöğretim mezunlarında P94, ön lisans mezunlarında P93 ve lisans mezunlarında P3 olarak uygulanacak.

Tüm pozisyonlara başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Ayrıca vardiyalı çalışmaya ve gerektiğinde gece çalışmasına engel durumun bulunmaması şartı aranıyor.

Destek personeli kadrolarında KPSS P94 puanı esas alındığı için adayların başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir ön lisans veya lisans programında kayıtlı öğrenci ya da yükseköğretim mezunu olmaması gerekiyor.

Başvurular Bugün Başlıyor

Başvurular ,14 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek.

Ancak elektronik başvuru tek başına yeterli olmayacak. Adayların başvurunun ardından Kariyer Kapısı'ndan oluşturacakları "Aday Başvuru Bilgileri" belgesini en geç 19 Ağustos 2026 saat 17.00'ye kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekiyor. Belgeyi teslim etmeyenlerin elektronik başvuruları geçersiz sayılacak.

Adaylar yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yaptığı belirlenen adayların tüm başvuruları işleme alınmayacak.

Yerleştirmede KPSS Puanı Esas Alınacak

Başvurular, adayların beyanları ile sisteme yükledikleri ve elden teslim ettikleri belgeler üzerinden değerlendirilecek. KPSS'den yüksek puan almak tek başına yerleştirme hakkı sağlamayacak; adayların ilgili kadro için belirlenen genel ve özel şartların tamamını taşıması gerekecek.

Puanların eşit olması halinde önce mezuniyet tarihi daha eski olan, eşitliğin devam etmesi durumunda ise doğum tarihi daha önce olan adaya öncelik verilecek. Her pozisyon için ayrıca kadro sayısının 10 katı kadar yedek aday belirlenecek

Haber Girişi Baki Sancak - Editör