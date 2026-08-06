KPSS ile kamuya girmek isteyenlere fırsat! Malatya’da İnönü Üniversitesi 130 personel alacak

İnönü Üniversitesi, sağlık hizmetlerinden teknik hizmetlere kadar birçok farklı alanda görevlendirilmek üzere 130 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde adayların 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak ve herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav uygulanmayacak. En yüksek KPSS puanına sahip adaylardan başlanarak asil ve yedek listeler oluşturulacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

İnönü Üniversitesi tarafından yapılacak alımlarda sağlık personeli ihtiyacının yanı sıra teknik ve destek hizmetleri kadroları için de istihdam sağlanacak. İlanda yer alan kadrolar ve kontenjanlar şöyle:

92 Hemşire

9 Sağlık Teknikeri (Anestezi)

4 Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı)

3 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar)

1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)

1 Tekniker (Biyomedikal Cihaz)

3 Teknisyen

17 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi ve Hizmetli)

1 Destek Personeli (Aşçı)

Alımlar; lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasından gerçekleştirilecek. Kadrolara göre farklı öğrenim şartları ve özel nitelikler aranıyor.

Başvurularda Son Gün 19 Ağustos

Başvuru süreci 5 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Adaylar, başvurularını 19 Ağustos 2026 tarihine kadar e-Devlet üzerinden İnönü Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların yalnızca bir kadro için başvuru yapma hakkı bulunuyor.

Yazılı ve Sözlü Sınav Olmayacak

İnönü Üniversitesi personel alımında adaylar sadece 2024 KPSS puanlarına göre sıralanacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirmeler, KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak gerçekleştirilecek. Her kadro için ilan edilen kontenjan kadar asil adayın yanı sıra, kontenjanın 4 katı kadar yedek aday da belirlenecek. Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi, bunun da eşit olması durumunda doğum tarihi dikkate alınacak.

KPSS 60 Puan Şartı Bulunan Kadrolar da Var

Alımda yer alan bazı ortaöğretim düzeyindeki kadrolarda adaylardan 2024 KPSSP94 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor. Özellikle teknisyen, temizlik görevlisi, hizmetli ve aşçı kadrolarında KPSS puanının yanı sıra mesleki deneyim, SGK hizmet dökümü, ustalık veya kalfalık belgesi gibi ilave şartlar da bulunuyor. Adayların başvuru yapmadan önce ilgili kadroya ait özel şartları dikkatle incelemesi gerekiyor.

Genel Başvuru Şartları

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşıması, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve başvuracağı kadro için ilanda belirtilen öğrenim, belge ve diğer özel nitelikleri sağlaması gerekiyor. Ayrıca daha önce 4/B kapsamında görev yapıp sözleşmesini mevzuata aykırı şekilde fesheden adaylar için de ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak.

Sonuçlar Kariyer Kapısı Üzerinden Açıklanacak

Başvuru sonuçları Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. KPSS puanının yüksek olması tek başına yerleştirme hakkı sağlamayacak. Son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen genel ve özel şartları taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Başvuru Yapacak Adaylara Uyarı

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edileceği için adayların e-Devlet ve Kariyer Kapısı sistemindeki bilgilerini kontrol etmeleri, başvuracakları kadronun öğrenim şartı, KPSS puan türü ve istenen belgeleri eksiksiz incelemeleri önem taşıyor. Özellikle bazı kadrolarda tecrübe belgesi, SGK hizmet dökümü, MEB onaylı belge veya ustalık-kalfalık belgesi gibi ek belgeler talep ediliyor. Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör