İskenderun Teknik Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Personel alımında 2024 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Başvurular 26 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Alım kapsamında büro personeli, destek personeli, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker ve teknisyen istihdam edilecek.

Lise Mezunu 13 Destek Personeli Alınacak

Üniversite, lise ve dengi okul mezunları arasından toplam 13 destek personeli alacak.

Bunların 8'i erkek, 2'si kadın destek personeli olarak görevlendirilecek. Adayların 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan alması gerekiyor. Ayrıca adayların temizlik ve hijyen işlerinde en az 3 ay fiilen çalışmış olması ve bu deneyimini SGK hizmet dökümüyle belgelendirmesi isteniyor.

Destek personeli; üniversitenin açık ve kapalı alanlarında temizlik, basit bakım, ısıtma, bahçe ve peyzaj düzenleme gibi işlerde görevlendirilebilecek.

Ayrıca 3 erkek destek personeli şoför olarak alınacak. Şoför adaylarının lise mezunu ve 2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan sahibi olmasının yanı sıra geçerli D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

6 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Üniversiteye 4 erkek ve 2 kadın olmak üzere toplam 6 koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

Adayların herhangi bir ön lisans programından mezun olması ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor. Ayrıca son başvuru tarihi itibarıyla en az 6 ay geçerlilik süresi bulunan özel güvenlik görevlisi kimlik kartı şartı bulunuyor.

Erkek adayların en az 170 santimetre, kadın adayların ise en az 160 santimetre boyunda olması gerekiyor. Beden kitle indeksinin ise 18 ile 30 arasında bulunması şartı aranıyor. Güvenlik görevlileri gece-gündüz ve hafta sonları dahil olmak üzere 24 saat esasına göre vardiyalı çalışabilecek.

Büro Personeli Alımı da Var

İSTE bünyesinde görevlendirilmek üzere 3 büro personeli alınacak.

Adayların İşletme, İktisat, Maliye, Muhasebe veya Kamu Yönetimi lisans bölümlerinden birinden mezun olması ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Tekniker ve Teknisyen Alınacak

Üniversite ayrıca teknik kadrolara 2 tekniker ve 1 teknisyen alacak.

Tekniker kadrolarından biri İnşaat, İnşaat Teknikerliği veya İnşaat Teknolojisi ön lisans mezunlarına ayrıldı. Bu kadro için KPSS P93'ten en az 50 puan şartı bulunuyor.

Diğer tekniker kadrosuna Elektronik, Elektrik-Elektronik ve ilanda belirtilen ilgili ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecek. Bu pozisyonda da KPSS P93'ten en az 50 puan gerekiyor.

Teknisyen kadrosu ise Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının ilanda sayılan ilgili dallarından mezun adaylara ayrıldı. Bu pozisyon için 2024 KPSS P94 puanından en az 50 puan şartı bulunuyor.

30 Yaş Şartı Bulunuyor

Alımda yer alan pozisyonlara başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Buna göre 27 Ağustos 1996 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek. Ayrıca herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almama şartı da bulunuyor.

Mülakat Yapılmayacak

Personel alımında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından doğrudan KPSS puan sıralamasına göre yerleştirme yapılacak.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Başvurular 26 Ağustos'ta Sona Erecek

Başvurular 12 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 26 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular e-Devlet üzerinden İskenderun Teknik Üniversitesi-Kariyer Kapısı İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Ön değerlendirme sonuçlarının 4 Eylül 2026, nihai değerlendirme sonuçlarının ise 11 Eylül 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Kazanan adayların evrak teslim işlemleri 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör