Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alacak!

Başvurularda 2024 KPSS puanı esas alınacak ve adaylara yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Başvurular 23 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek.

Toplam 44 sözleşmeli personel alınacak. Yerleştirmeler 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Adaylar için ayrıca yazılı veya sözlü sınav düzenlenmeyecek.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Üniversitenin personel alımı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına yönelik farklı pozisyonları kapsıyor. Biyolog, mimar, inşaat mühendisi, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, tekniker, aşçı, şoför ve temizlik hizmetlerinde görevlendirilecek destek personeli pozisyonları bulunuyor. Örneğin lisans mezunları arasından 2 biyolog, 1 mimar, 1 inşaat mühendisi ve 1 diyetisyen alınacak. Bu pozisyonlarda genel olarak 2024 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor. Ön lisans mezunları için ise 5 büro personeli alımı yapılacak. Büro personeli adaylarının Büro Yönetimi, İşletme, İşletme Yönetimi ve benzeri ön lisans programlarından mezun olmaları ve 2024 KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almaları gerekiyor. Sağlık teknikeri ve tekniker pozisyonlarında da tıbbi laboratuvar, tıbbi görüntüleme, elektrik-elektronik ve bilgisayar teknolojileri gibi farklı alanlardan mezun adaylara kontenjan ayrıldı.

Lise Mezunlarına da Kadro Var

Personel alımında ortaöğretim mezunlarına da önemli sayıda kontenjan ayrıldı. 2 aşçı ve 2 şoför alınacak. Bunun yanında farklı kontenjanlar kapsamında toplam 23 temizlik hizmetleri destek personeli istihdam edilecek. Bunların 9'u erkek, 4'ü kadın adaylara ayrılmış durumda. Ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlarda 2024 KPSS P94 puan türü kullanılıyor.

KPSS'den En Az 60 Puan Şartı

Alımda yer alan pozisyonlarda öğrenim düzeyine göre farklı KPSS puan türleri dikkate alınacak. Lisans mezunları için 2024 KPSS P3, ön lisans mezunları için 2024 KPSS P93, ortaöğretim mezunları için ise 2024 KPSS P94 puanı esas alınacak. Adayların başvuracakları pozisyon için ilanda belirtilen asgari KPSS puanını ve diğer özel şartları taşımaları gerekiyor.

Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmayacak

Personel alımının dikkat çeken noktalarından biri de mülakat yapılmayacak olması. Başvurusu geçerli olan adaylar arasından atanmaya hak kazananlar, herhangi bir yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmadan 2024 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre belirlenecek.

Tüm şartları sağlayan adaylar arasında en yüksek KPSS puanından başlanarak pozisyon sayısı kadar asil, pozisyon sayısının 5 katı kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliğinde önce mezuniyet tarihi, ardından doğum tarihi dikkate alınacak; eşitliğin devam etmesi halinde kura uygulanacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Başvurular 23 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını başlangıç tarihinde saat 09.00'dan itibaren yapabilecek. Son başvuru ise 23 Eylül 2026 saat 13.00 itibariyle sona erecek.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 44 sözleşmeli personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvurabilecek.

Kimler Başvurabilecek?

Adayların pozisyonlara özgü mezuniyet ve KPSS şartlarının yanı sıra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen genel şartları da taşımaları gerekiyor. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların başvuramayacağı belirtildi. Adayların, ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yükseköğretim kurumlarının örgün eğitimine kayıtlı aktif veya pasif öğrenci olmaması da şartlar arasında bulunuyor.

Sonuçlar Nereden Açıklanacak?

Sözleşme yapmaya hak kazanan asil ve yedek adayların listesi, başvuru süresinin sona ermesinden itibarenBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör