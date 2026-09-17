Afyon Kocatepe Üniversitesi 24 Sözleşmeli Personel Alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 24 sözleşmeli personel alacak.

Alımlarda lisans mezunları için 2024 KPSS (B) grubu P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94 puanı esas alınacak. Adaylara ayrıca yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

Hangi Kadrolara Personel Alınacak?

Alıma göre personel alımı büro personeli, bilgisayar mühendisi, sağlık teknikeri, teknisyen, şoför ve destek personeli unvanlarında gerçekleştirilecek.

Toplam 24 kişilik kontenjanın dağılımı şöyle:

Büro Personeli: 1 kişi

1 kişi Bilgisayar Mühendisi: 1 kişi

1 kişi Sağlık Teknikeri (Laborant ve Veteriner Sağlık): 2 kişi

2 kişi Teknisyen (Bilgisayar): 1 kişi

1 kişi Teknisyen (Elektrik-Elektronik): 1 kişi

1 kişi Teknisyen (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme): 1 kişi

1 kişi Destek Personeli (Şoför): 1 kişi

1 kişi Destek Personeli (Erkek): 12 kişi

12 kişi Destek Personeli (Kadın): 4 kişi

Büro personeli pozisyonuna İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olan ve 2024 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Bilgisayar mühendisi pozisyonunda ise Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği mezuniyeti ile ilanda belirtilen teknik bilgi şartları aranıyor.

Sağlık teknikeri alımında Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programı mezunu olmak, vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almak gerekiyor.

Teknisyen, şoför ve destek personeli pozisyonlarında ise ilan edilen pozisyona göre farklı mezuniyet ve özel şartlar bulunuyor. Bu pozisyonlarda KPSS P94 puan türünden en az 60 puan şartı aranıyor. Destek personeli için toplam 16, şoför için ise 1 kişilik kontenjan ayrıldı.

Başvurularda 35 Yaş Şartı Var

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak; görevin devamlı yapılmasına engel sağlık sorunu bulunmamak; KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartları arasında yer alıyor. Alımlarda ayrıca adayların 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması şartı bulunuyor.

Başvurular 30 Eylül'de Sona Erecek

Afyon Kocatepe Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular 30 Eylül 2026 tarihine kadar yapılacak. Başvurularda son başvuru günü saat 13.00'te sona erecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden "Afyon Kocatepe Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek. Şahsen, posta yoluyla veya diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca bir pozisyona başvurabilecek. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların müracaatları geçersiz sayılacak.

Yazılı ve Sözlü Sınav Yapılmayacak

Başvuruların değerlendirilmesinde adayların belgeleri ve ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecek. Şartları sağlayan adaylar arasında herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmadan, ilgili 2024 KPSS (B) grubu puan türündeki başarı sıralaması esas alınacak.

En yüksek KPSS puanından başlanarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday belirlenecek. Puanların eşit olması halinde önce mezuniyet tarihi daha eski olan, bunun da eşit olması durumunda doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak.

Sonuçlar Üniversitenin İnternet Sitesinden Açıklanacak

Asıl ve yedek adayların isim listesi ile işe başlamaya ilişkin gerekli belgeler, son başvuru tarihini takip eden bir ay içerisinde Afyon Kocatepe Üniversitesinin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sonuç ilanı tebliğ niteliğinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.Adaylar başvuru sonuçlarına Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör