Eti Maden 106 sürekli işçi alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılında farklı işletmelerinde görevlendirilmek üzere toplam 106 sürekli işçi alacak. İşçi alımları Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya'daki işletmeler için gerçekleştirilecek. Başvuru şartları 21 Eylül 2026 tarihinde İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak.

Alımlar kapsamında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne 14, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne 2, Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne 3 ve Emet Bor İşletme Müdürlüğüne 87 sürekli işçi alınacak.

İşçi Alımları İŞKUR Üzerinden Yapılacak

İşçi alımında aranacak şartlar, 21 Eylül 2026 tarihinde İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Adayların söz konusu ilanı takip etmeleri gerekiyor.

Bandırma'ya 14 Proses İşçisi Alınacak

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne toplam 14 proses işçisi alınacak. Kontenjanların mezuniyet bölümlerine göre dağılımı şöyle olacak:

MYO Harita ve Kadastro Bölümü mezunu: 1 kişi

MYO Endüstriyel Otomasyon Bölümü mezunu: 2 kişi

MYO Makine Bölümü mezunu: 2 kişi

Lise ve dengi okul Makine Teknolojisi Bölümü mezunu: 2 kişi

Lise ve dengi okul Metal Teknolojisi Bölümü mezunu: 5 kişi

Lise ve dengi okul Elektrik-Elektronik Teknolojisi Bölümü mezunu: 2 kişi

Bigadiç'e 2 İşçi Alınacak

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne 2 proses işçisi alınacak. Alım, lise ve dengi okul Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü mezunları arasından gerçekleştirilecek.

Emet'e 87 Proses İşçisi Alınacak

En fazla işçi alımı Emet Bor İşletme Müdürlüğüne yapılacak. Emet'te toplam 87 proses işçisi istihdam edilecek.

Kontenjanlar; MYO Kimya Teknolojisi ve Maden Teknolojisi ile lise ve dengi okulların Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Makine Teknolojisi ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri bölümleri başta olmak üzere alım yapılacak .

Kırka'ya 3 İşçi Alınacak

Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ise toplam 3 proses işçisi alınacak. Bunların 2'si lise ve dengi okul Makine Teknolojisi Bölümü, 1'i ise Metal Teknolojisi Bölümü mezunları arasından seçilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör