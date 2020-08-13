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Hem şık hem rahat… İşte !

Her yerde rahatlıkla kullanabileceğimiz modası yeniden gün yüzünde. Şıklığından ve rahatlığından ödün vermeyenler için pileli etek modasını inceledik. İşte pileli etek modası ile ilgili tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 08:08 ABONE OL
Hem şık hem rahat… İşte pileli etek!

Sokakta, işte, davetlerde mükemmel uyum yakalayan pileli etekler türlü renk tercihleriyle moda severlerin bir numaralı kurtarıcısı oldu bile!

Pileli eteklerin rahat kombin edilmesi kadınlar için büyük avantaj haline geldi. Pileli eteğin en büyük avantajı; farklı ve rahat olmasının yanı sıra oldukça dikkat çeken bir parça olması.

Özel davetlerde de şık bir kombinle mükemmel bir uyum yakalanabildiği gibi, sokak stilinde de hayat kurtarıyor. Üstelik yaz aylarında kombinlenen pileli etekler, sonbahar/kış aylarında da sıklıkla tercih ediliyor. Bu sezon sokakta pileli etek kombinlerini çokça göreceğiz.

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Hem şık hem rahat… İşte pileli etek!
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