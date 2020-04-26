Bu çiçeği koparmak ya da zarar vermenin cezası 60 bin lira

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı kırsal mahalle Osmaniye’nin yamaçlarında koruma altındaki ’Ayı Gülleri’ açmaya başladı. Bu çiçekleri koparana ya da zarar verene ise 60 bin lira ceza kesiliyor.Marmaris’in kırsal Osmaniye Mahallesi’nin yamaçlarında yetişen ’Ayı Gülleri’ Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından koruma altında. Bölgede sadece 2 kilometrelik bir alanda öbekler halinde yetişen çiçekler görsel şölen sunuyor.Mora yakın pembe ve kırmızı renklerde açan, Latince adı Paeonia Muscula ve Paenoia Turcica olan çiçeğe halk arasında ‘Ayı Gülü, Kızıl Gül’ gibi farklı isimler veriliyor. Türkiye’de bilinen diğer adı ise şakayık.Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla bölge müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre endemik bitki örtüsüne zarar vermenin cezası 60 bin lira. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü 6831 sayılı orman kanununa göre de ormandan toplanması ve zarar verilmesi yasak. Tespit edildiği takdirde 308 lira idari para cezası kesiliyor.Doğma büyüme Marmarisli olan turizmci Şenay Tokmak, "Biz işimiz dolayısıyla ve bazen de hava almak için bu dağları gezeriz. Burası Marmaris’in en yüksek yerlerinden biri bu çiçekleri hep görür çok beğenirdik çok güzel renkleri var. Zaten doğadan bir şey koparmaya karşı olduğum için hiç koparmadım ama cezası olduğunu da bilmiyordum galiba 60 bin liradan fazla cezası varmış" dedi.Marmaris’in dağlarında yetişen ve arıların da çok sevdiği bu çiçekler dahil tüm orman, gelebilecek zararlara karşı fotokapanlar ve ormancılar ile korunuyor.