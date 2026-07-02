Nevşehir’de akılalmaz olay: Sahte gelinden milyonluk vurgun!

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen S.Ç.A. (46) ile H.D. (20), Y.A. (38) ve annesi İ.A. ile evlilik amacıyla tanıştı. Kısa sürede güven kazanan şüpheliler, düğün hazırlıkları bahanesiyle damat adayını kuyumcuya götürdü. Burada yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın satın aldıran kadınlar, bunun yanı sıra yüklü miktarda nakit para aldı, çeşitli alışverişler yaptırdı ve fırsattan yararlanarak damat ile annesine ait cep telefonlarını da yanlarına aldı.