Nevşehir’de akılalmaz olay: Sahte gelinden milyonluk vurgun!

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen S.Ç.A. (46) ile H.D. (20), Y.A. (38) ve annesi İ.A. ile evlilik amacıyla tanıştı. Kısa sürede güven kazanan şüpheliler, düğün hazırlıkları bahanesiyle damat adayını kuyumcuya götürdü. Burada yaklaşık 1 milyon lira değerinde altın satın aldıran kadınlar, bunun yanı sıra yüklü miktarda nakit para aldı, çeşitli alışverişler yaptırdı ve fırsattan yararlanarak damat ile annesine ait cep telefonlarını da yanlarına aldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Hazırlıkların ardından aniden ortadan kaybolan şüphelilerin Nevşehir'den ayrılarak Şanlıurfa istikametine hareket ettiği belirlendi. Dolandırıldığını anlayan damat adayının ihbarı üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin bulunduğu araç Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine kadar izlendi. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli gerçekleştirilen operasyonda araç durdurularak arama yapıldı. Aramada yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın takılar, nakit para ve müştekilere ait cep telefonları ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan S.Ç.A. ile H.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi. Şüphelilerin kuyumcudan altın satın aldıkları anların güvenlik kameralarınca kaydedildiği öğrenildi. Ele geçirilen altınlar ile diğer suç unsuru eşyaların adli işlemlerin tamamlanmasının ardından sahiplerine teslim edileceği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.