Cumhurbaşkanımız asla yalnız yürümeyecek

15 Temmuz
darbe girişimi gecesi, Sakarya
Valiliği'ne de Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ve otobüslerle 200 darbeci asker geldi. Binayı işgal eden hainler, o kanlı gece 21 kişiyi hastanelik etti. Darbe girişimini duyan yüzlerce kişi ise Valiliği'ne akın etti. Aynı saatlerde, Eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci
'nin kızı Betül İnci'nin Hendek Bayraktepe'de düğünü vardı. Sakarya protokolü ve kentin ileri gelenleri düğünde aldı. Ali İnci, kendisi de eski bir güreşçi olduğu için, düğüne başpehlivanlar da gelmişti. Düğünü yarım bırakan İnci, Başpehlivanlar Ahmet Kavakçı, Süleyman Aykırı, Faruk Akkoyun ve Murat Hikmet, Milli Takım Antrenörü ve Dünya Şampiyonu Zafer Başar, Milli Güreşçiler Sefer Sarı, Harun Kaynak ve Tahsin Yılmaz ile Beden eğitimi Öğretmeni Medet Yeke ile birlikte valiliğe gitti. TABANCASIYLA EN ÖNDEYDİ
Valiliğin arkasında toplanan halkla buluşan İnci, başpehlivanlar ve güreşçiler C kapısından valilik kampüsüne girdi. Diğer tarafta toplanan vatandaşların da ana giriş kapısı olan A kapısından içeriye girmesiyle, darbeci askerler, "Gelmeyin vururuz" diye tehdit yağdırdı. Ancak halk darbecilerin üzerine yürümeye devam etti. Önce havaya ardından da halkın üzerine ateş açan darbeci askerler ise binanın içine kaçtı. Açılan ateş sırasında aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda vatandaş kanlar içinde yere yığıldı. Darbecilerin ateş açmasıyla beraber eski milletvekili Ali İnci'de silahını çekip, "Halka ateş etmeyin" diye bağırdı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yönlendirdiği otobüslerle valiliğe gelen vatandaşların sayısı binleri buldu. İnci ve pehlivanların öncülüğündeki halk sonunda, valiliği geri aldı. Hainlerin valiliğin çatısına ağır makinalı tüfek yerleştirdiği ve buradan halka ateş açmak için hazırlık yaptığı belirlendi. BAYRAK VE VATAN SEVGİSİYLE
Ali İnci, darbe girişiminin 2'nci yıldönümünde, kendisiyle birlikte darbecilere direnen demokrasi sevdalılarıyla, merkezi Sakarya'da olan, 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'ni kurdu. Binlerce üyesi olan dernek, aktif olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İnci, "Sakarya Valiliği, kapıları kırılıp, kurşunlanarak işgal edildi. 2 saat işgal altında kalan valilik, halkımız tarafından kurtarıldı. Bu sırada yaralanan ve gazi olanlar oldu. Bu nedenle Sakarya'nın gazilik unvanını hak ettiğini düşünüyorum. Bu unvanı almak için de dernek olarak mücadele veriyoruz. Derneği, 15 Temmuz'u ve onun benzerlerini unutmamak ve unutturmamak için kurduk. Hedefimiz çocuklarımızda bayrak ve vatan sevgisini oluşturabilmek. Bu hedef doğrultusunda milli eğitim, üniversite, bakanlıklar ve STK'larla ortak çalışma yapacağız" dedi.