Şahlanma zamanı

Mayıs 2013, Türkiye
için tarihe geçen bir dönem olmuştu. Faiz yüzde 4.6 ile dip olmuş, borsa 94 bini geçmiş, büyüklüğü 100 milyar doları geçen nükleer santral, Üçüncü Köprü ve Yeni Havalimanı ihaleleri yapılmış, ülkenin kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye yükselmiş. Ekonomide yakalanan bu büyük başarı ile Türkiye dış politikada da diz çöktürülemezken, artık adeta bir kural koyucu ülke haline gelmişti. Güçlü lider etrafında kenetlenen ülke, 'masada olmayan mönüde olur' prensibiyle ülkenin çıkarları doğrultusunda ekonomik ve siyasi her adımı kararlıkla atıyordu. Tam da bu noktada düğmeye basıldı. İLK OPERASYON GEZİ
Gezi Parkı ile başlayan, MİT
Tırları, 17-25 Aralık operasyonları ile devam eden saldırılar, 15 Temmuz
darbe girişiminde adeta bir işgal hazırlığına dönüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı üniformalarının altına gizlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ
) militanları 15 Temmuz'daki darbe girişimi ile ülkeyi işgale ve bölünmeye götürmek için harekete geçti. Fakat, güçlü liderin etrafında kenetlenen milletin bu darbe girişimine karşı direneceğini hesaba katmamışlardı. Erdoğan'ın kararlı duruşu ile tankların altına yatarak ülkeyi işgalden kurtaran vatandaş, FETÖ'cülere gerekli dersi vermişti. Türkiye bu darbe girişimini atlatırken, küresel güçler hemen ertesi gün bu sefer tetikçileri konumunda bulunan notçuları devreye soktu. Tüm bu operasyonlara rağmen, Türk milleti yine ferasetini ortaya koymuş, bu kez ekonomisine de sahip çıkmıştı. Tankların altına yatan millet bu kez dolara karşı da parasını savunmuş, 3 ayda 20 milyar dolar satış yaparak bir kur krizi yaşanmasını da engellemişti. DESTANSI BÜYÜME PERFORMANSI
Türkiye kendisine yöneltilen bu girişimi atlattıktan sonra, ekonomide adeta tarihe geçecek bir başarıya imza attı. Darbe girişiminin ardından üçüncü çeyrekte yüzde 1.8 küçülen ekonomi, o tarihten sonra hükümetin almış olduğu tedbirlerle şahlandı. 2016'yı yüzde 3.2 büyüme kapatan Türkiye, 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.4 ile dünyanın en hızlı büyüyen ilk üç ekonomisinden biri olan Türkiye, hükümetin istihdam teşvik politikası, Kredi Garanti Fonu uygulaması gibi aksiyonları ile düşman çatlatan bir performansa imza attı. Yeni yönetim sistemi ile birlikte, Türkiye artık 2023 hedeflerine kararlı yürüyüşünü hızlandırırken, ekonomide şahlanma dönemi başladı. ŞİMDİ SIRA LİG ATLAMADA
Türkiye'yi 15 yılda 3 kattan fazla büyüten ekibin başı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yeni dönemde etkin liderliği, kararlı duruşu ve dinamik kimliği ile Türkiye'nin vizyonunun şekillenmesinde etkili olacak. Önümüzdeki 5 yılda ekonominin 2 kat büyütülerek yaklaşık 1.7 trilyon doları aşması hedefleniyor.