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: Hem üzüntü, hem gururun yaşandığı bir eve misafir oldum

Derneği Başkanı ve oyuncu ; 15 Temmuz şehidi ’ın ailesini ziyaret etti. Şehidin eşi , ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi

Giriş Tarihi: 15.7.2018
Wilma Elles: Hem üzüntü, hem gururun yaşandığı bir eve misafir oldum
hain darbe girişiminden sonra kurulan 15 Temmuz Derneği'nin uzman psikologları; Türkiye'nin her yerindeki şehit ailelerini ve gazileri düzenli olarak ziyaret ediyor. Önceki gün bu ziyaretlerden birine eşlik eden oyuncu , 15 Temmuz Derneği Başkanı ve psikolog Nesibe Özkan ile birlikte 15 Temmuz şehidi 'ın evine gitti.
Elles, şehit Şenol Sağman'ın eşi 'la bir süre konuşarak onun acısına ortak olduğunu söyledi.

'ÇOK CESUR BİR AİLE'
Şehitlerimize duyduğu minneti anlatmanın çok zor olduğunu belirten Wilma Elles, ziyaret sonrasında duygularını şöyle anlattı: "Çok cesur bir aileyi tanıma fırsatım oldu. Çok sıcak ve vatanını çok seven bir aile. Ailenin, her şeyin Allah'tan olduğunu dile getirmesi, ne kadar dirayetli olduklarını gösteriyor. Duruşları beni çok etkiledi. Hem üzüntü, hem de gururun yaşandığı evde misafir olmaktan ben de gurur duydum. 'Kesinlikle tekrar kavuşacağız' dedim. Bu nasıl gönlü geniş bir aile... Vatanını çok seven ve manevi değerleri çok yüksek olan bu ailenin evinde olmak benim için şeref oldu. Ben de onlara 2016 yılında annemi kaybettiğimi anlattım. Ve maalesef hiçbir şeyi değiştiremediğimizi söyledim. Her şey Allah'ın elinde... Güzel hatıralarımız var. Daha önce de şehit aileleri ile buluşup konuşmuştum. Ama bugünkü ev ziyaretinden çok etkilendim, çok duygulandım. Şehit ailelerimiz; her şeyin üstünde duran manevi değerleri çok yüksek olan insanlar."
Hayali futbolcu olmak
Ziyaret sırasında 43 yaşında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Sivaslı Şenol Sağman'ın 14 yaşındaki oğlu Mert, şehidin kardeşi Hakan ve eşi Havva ile çiftin oğulları Harun da oradaydı. Mert, ziyaret sırasında futbola olan ilgisinden bahsederek ileride futbolcu olmak istediğini söyledi. Şehidin eşi Çiğdem Sağman ise Wilma Elles ve Tadık Şebik'e teşekkür ederek unutulmamanın şehit aileleri için çok önemli olduğunu anlattı.
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Wilma Elles: Hem üzüntü, hem gururun yaşandığı bir eve misafir oldum
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