4 değil 400 yıl geçse bu destan unutulmayacak

FETÖ'cü askerlerin mermilerinin karşısında o hain gece vatanını savunmak için yürüyen 42 yaşındaki Hakan Yılmaztürk, Kısıklı'da hainlerin rastgele açtığı ateşle yaralandı. Yılmaztürk, mahkemeye başvurup adını Gazi Hakan Yılmaztürk olarak değiştirdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında soyadı gibi bir mücadele veren Yılmaztürk, 14 Eylül 2017 tarihinde ilk ismi olan 'Hamit'i 'Gazi' olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği tek sayfalık dava dilekçesinde, "Her ne kadar Hamit Hakan ismiyle nüfusa kayıtlı olsam da 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaralandım. Gazi ismi ile anılmak istiyorum, bu nedenle 'Hamit Hakan' olan ismimin 'Gazi Hakan' olarak değiştirilmesini talep ediyorum" dedi.Davayı kabul eden mahkeme, 15 Temmuz gazisi Hamit Hakan Yılmaztürk'ün isminin, "Gazi Hakan Yılmaztürk" olarak düzeltilmesine karar verdi. Yılmaztürk, estetik uzmanlarının gönüllü olarak yüzündeki izi düzelme taleplerini reddetti. Gazi Yılmaztürk yüzündeki kalıcı iz için şunları söyledi. "Yüzümde de bir iz kalacaksa ne mutlu bana derim. En azından o günün şeref madalyası olarak taşırım. Hiçbir zaman da gocunmam. Böyle bir yarayı her zaman taşırım. Bu iz belki yüzümde kalacak belki de kalmayacak ama kalırsa da hiçbir zaman gocunmayacağım. Vatan, bayrak sevdasını oğlum Ömer Mete'ye anlatıyorum. İnşallah vatana millete hayırlı bir evlat olur. Değil 4 sene, 400 sene de geçse bu milletin destanı unutulmayacak."