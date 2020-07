‘Sevda’mıza bu odada kavuşuyoruz

Hain darbe girişimi gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan Sevda Güngör, en büyük hayalini gerçekleştirerek polis olmuştu. Ancak görevdeki ilk yılını bile dolduramadan FETÖ'cü hainler tarafından şehit edildi. Geçen 4 yıl içinde ailenin acısı biran bile dinmedi. Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehadet şerbetini içen polis memuru Sevda'nın annesi Nural ve babası Mehmet Güngör evlerinin oturma odasını müzeye çevirdi. Odanın her yerini kızlarının fotoğraflarıyla donatan acılı anne-baba, "Kızımız darbecilerin attığı bomba ile şehit düştü. O yüzden na'şını göremediğimiz için sanki buradaymış gibi, her an gelecekmiş gibi hissediyoruz. Yavrumun fotoğraflarını görünce fenalaşmıyorum. Aksine fotoğraflara bakınca bir daha bakasım geliyor. Bu Allah tarafından gelen bir duygu... Yanımızdaymış gibi hissediyoruz. Sevda'yla bu odada buluşuyoruz" dedi.Darbe girişiminin yıl dönümünün gelmesini istemediğini söyleyen anne Nural Güngör, "15 Temmuz'un gelmesini hiç istemiyorum. 15 Temmuz sabahı benim içim daralıyor. 4 yıl geçmiş ne çabuk geçmiş? Aynı acı, değişen bir şey yok. Benim boncuk gibi çocuğum gitti. Aklıma geldikçe kendimi tutamıyorum, çok sinirleniyorum elimde değil" diye konuştu. Şehit olan kızıyla arkadaş gibi olduklarını anlatan acılı anne Nural Güngör "Büyük kızım doğum yapınca Sevda'm yeğenini kucağına aldığı zaman boynunu büküp bana, 'Ben de evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum' demişti. Bana bir gün 'Anne kendini ayarla arkadaşımı getirebilirim. Evlenmeyi düşünüyorum' diyerek müjde vermişti. Ben de ona 'Her şeyin hazır kızım' demiştim. Ama 26 yaşında şehit oldu" diye konuştu.