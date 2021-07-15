Taksicilerden Vefa Konvoyu

BAĞCILAR Meydanı'nda düzenlenen "15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Vefa Konvoyu" isimli programda taksiciler bir araya geldi. Alana toplanan taksiciler, araçlarıyla 15 Temmuz koreografisi oluşturdu. Programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "O gece Türkiye'nin her bir yerinde milletimiz kendi iradesini, vatanını müdafaa etmek için meydanlara dökülmüşlerdi. Bağcılar da bunun en başında yer alıyordu. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Çünkü biliyoruz ki, unutursak Allah muhafaza aynı yerden bir daha vuruluruz." dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Darbeler ülkemizi zayıflatmak isteyen mihrakların başvurduğu silahlardan biri olmuştur. Ancak 2002'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın liderliğinde artık dönem değişmişti. Devletin içine yuvalanan Fetöcülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışmaları, tarihte eşine rastlanılmayan büyük bir destansı başarıyla durduruldu. Dünyada kimsenin aklına gelmeyecek şekilde tank ve uçaklara kafa tutan milletin cesaretiyle o gece aydınlanmıştı. Bu ülkenin insanlarının tankları iman dolu göğüsleriyle durdurduğuna dünya şahitlik etmiştir." Protokol konuşmalarının ardından dev ekranda yayınlanan kısa belgesel gösterimi ve Ramazan Yumrutepe
'nin kum sanatı ile 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar anlatıldı. Gecede müşterilerine karşı tutumlarıyla gönülleri fetheden yılın örnek taksicilerine Taksi Vefa Ödülleri verildi. Ayrıca Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık
, gazeteci Sevda Türküsev
, Habertürk spikeri Okan Ateş
, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu ve sanatçı Uğur Arslan'a da plaket verildi. Programın ardından taksi araçlarıyla konvoy oluşturuldu. Milletvekili Turan, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, taksicilerin oda ve birlik başkanları Türk bayraklı araçlarla yola çıktı. Çağırıcı'nın kullandığı 15 TMZ 2016 plakalı takside yanına Turan oturdu. Şehirde tur atan Vefa konvoyunun son durağı 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu panoların önüne karanfil bırakıp dua etti.