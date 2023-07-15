15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz’un abisi: Vatan olmazsa hiçbir şey olmaz

15 Temmuz şehidi Fahrettin Yavuz'un abisi Fuat Yavuz, kardeşinin şehadete yürümeden önceki son anlarını SABAH'a anlattı. 15 Temmuz gecesi milletimizin her bir ferdinin büyük bir kahramanlık örneği sergilediğini belirten Fuat Yavuz, "Bizler vatanına milletine bağlı insanlarız. Vatanımız olmazsa, ne annemiz, ne babamız ne kardeşimiz olur. Vatanımız olmadan bunların bir anlamı yok. İnsanoğlunun annesi de babası da, kardeşi de çocuğu da ilk etapta vatanıdır." dedi. Kardeşinin Harbiye'de şehit olduğunu kaydeden Yavuz, "O gün tankları gördüğümde bunu darbeden de öte işgal girişimi olduğunu anladım. Kardeşim Harbiye TRT binasında şehit oldu. Önce köprüye gelmeyi düşünüyorduk, TRT binasında sıkıntı olduğunu duyunca oraya gittik. Bize yağmur yağar gibi mermiler yağıyordu. Kardeşim kafasında G-3 mermisiyle vuruldu." dedi.Kardeşinin gözleri önünde şehadete yürüdüğünü kaydeden Yavuz, " Ahmet diye kardeşim vardı. Onun tam önündeydi. O esnada nişan alıyorlar. Beyninin üçte ikisi dışardaydı. Hemen önümüzde şehadete yürüdü. Evlatları Babalarını her hatırladıklarında yağmur gibi göz yaşı döküyorlar. Bizim en ufak kardeşimizdi. Elimizde büyümüştü. Allah kimseye kardeş acısı vermesin. Büyük bir acı. Ama şehitlik mertebesi bizlerin yüreğine ferahlık veriyor. Keşke o gece bize de şehadet nasip olsaydı" dedi.