a Haber’e saldırı emri veren darbeci yüzbaşı: Hazırlanın, onları öldüreceğiz

Türkiye'nin karanlık tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hedeflerinden biri, A Haber'in işgal planıydı. O gece yaşananlar, darbecilerin hain emellerini ve milletin destansı direnişini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. İşte darbecilerin A Haber'i ele geçirme hamlesi ve halkın destansı direnişi...11.25: Darbe teşebbüsünün planlayıcılarından Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit ve üst rütbeli subay- subaylarla toplantı gerçekleştirdi. larla11.27: İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürcan Sercan da toplantı salonuna girdi.15 09.09: Tugay Komutanı Mehmet Nail Yiğit, Kurmay Yarbay Serbülent Eken ve Albay Yusuf Sarı'nın toplantı salonuna gittikleri görüldü.10.51: Albay Uzay Şahin, Yarbay Murat Yanık ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çe-Çelebioğlu komutanlık katına geldi ve lebioğlu Yiğit'in makam odasının yanındaki odaya girdiler.20.14: 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Meh- Mehmet Nail Yiğit komutanlık katına met geldi.20.15: Silahlı ve teçhizatlı askerlerin komutanlık katına gelip gitmeye başladığı gö-görüldü. Bu saat itibariyle kışla içeri- rüldü. içerisindeki hareketlenme başladı.22.30: Harp Akademileri Ko-Komutanlığı'ndan Albay mutanlığı'ndan Durdu Selim Ayçetin ve Turkuvaz Medya işgal planını yöneten Yüzba- Yüzbaşı İsmail Menderes Sema sivil kıya- şı kıyafetle komutanlık katına geldi.23.20: Yüzbaşı Mehmet Çataklı ve Yüzbaşı Mehmet Kocatepe, Yüzbaşı İsmail Menderes Sema ve ekibiyle binanın dışına çıktı.23.32: Albay Durdu Selim Ay- Ayçetin, İsmail Menderes çetin, Sema, Mehmet Kocatepe ve Rasim Erkan'a bazı talimatlar verdi.23.32: İsmail Menderes Se-Sema ve Rasim Erkan ma binadan ayrıldı.01.12: Mehmet Kocatepe, Sedat Çelik ve Bayram Kantık harekat merkezine girdikten sonra tekrar dışarı çıktılar. İsmail Menderes Sema ve beraberindekiler A Haber Televizyonu'nu işgal amacıyla kışladan ayrıldılar. A Haber Televizyonu'nu işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler, TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gazios-Gaziosmanpaşa tır garajı mevkiinde manpaşa polis ve vatandaşlar tara- tarafından durduruldu. Darbeci fından askerler, polislerle ve va- vatandaşlarla yolun açılması tandaşlarla hususunda tartışmaya girdi. Tartışma sırasında ateş açılması üzerine darbe girişimini engellemek amacıyla sokağa çıkan Servet Asmaz yaralan- yaralandı. Servet Asmaz'ın yanında bulunan dı. Yasir Kaya, yaralı haldeki Asmaz'ı darbeci askerler tarafından engellen-engellenmesine rağmen Taksim İlk Yardım Has- mesine Hastanesi'ne kaldırdı. Asmaz, hastanede tanesi'ne şehit oldu.04.48: Çatışmaya giren darbeci- darbeciler, tekrar tugay karargah ler, binasına döndü.05.29: İsmail Menderes Sema, Necdet Köstek, Durdu Selim Ayçetin ve Musa Odabaş sivil kı- kıyafetle harekat merkezinden ayrıldı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde A Haber Televizyonu'nu işgal planını darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema yönetti. 66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirilen Sema, A Haber'e giden subay, astsubay ve erlere, "Herkes alabildiğinde mühimmat alsın. A Haber'i basmaya gidiyoruz. Binaya girdiğinizde size silah çeken olursa karşılık verin" dedi.Astsubay öğrenci Ali Malgil: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi. 'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki olaylar ve Turkuvaz Medya'yı işgale kalkışanların birlikte yargılandığı davada, 131 sanıktan 55'ine müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Şehitler Sait Ertürk, Servet Asmaz, Serdar Gökbayrak ve Mehmet Güder'i öldürülmesine ilişkin ayrıca müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Gazilere yönelik yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kamu malına zarar gibi suçlardan da sanıklar ayrıca onlarca yıl hapis cezaları aldı. 69 sanık darbe suçundan beraat ederken, firari 4 sanığın dosyaları ayrıldı. 3 sanığa da darbe suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.