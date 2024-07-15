İşte darbe davalarının bilançosu hainler gün yüzü görmeyecek

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak üzere harekete geçen FETÖ'cü hainler, milletin direnişi sayesinde emellerine ulaşamadı. O karanlık gecenin ilk saatlerinde, darbe ve işgal girişimiyle ilgili yargı net duruşunu sergiledi. Cumhuriyet Başsavcılıkları, hain darbeciler hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi. Darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte yargı, hainlere tokadını vurdu. Fiili olarak darbe girişimine katılan ve aralarında darbeci generallerin de bulunduğu 1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet, bin 366 kişi ise müebbet olmak üzere toplamda 3 bin hain ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 705 bin 172 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 61 bin 796'sı hakkında soruşturma, 23 bin 052'si hakkında ise yargılama ilk derece mahkemelerinde devam ediyor. Sonuçlanan kararlara göre 125 bin 456 kişi hakkında mahkumiyet, 33 bin 215 kişi hakkında ise farklı cezalar verildi. Ayrıca, soruşturmalar sonucunda 357 bin 205 kişi hakkında takipsizlik, yargılama sonucunda ise 104 bin 448 kişi hakkında beraat kararı verildi. Şu anda ceza infaz kurumlarında 877'si tutuklu, 2 bin 9'u hükümözlü, 10 bin 365'i hükümlü olmak üzere toplam 13 bin 251 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.2016 yılında 16 bin 176 hakim ve savcı görev yapıyordu. HSK tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda FETÖ ile irtibatı veya iltisakı tespit edilen 4 bin 006 kişi ihraç edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında bugüne kadar ABD makamlarına 7 iade talebi gönderildi. Bu taleplerle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istendi. Türkiye, yurt dışında bulunan FETÖ üyelerinin iadeleri konusunda da tüm girişimlerini eksiksiz sürdürdü. Bu kapsamda, FETÖ mensupları hakkında 115 ülkeye gönderilen iade talep sayısı bin 774 olurken, iadesi talep edilen kişi sayısı bin 637 oldu. Bu talepler üzerine 132 kişi, çeşitli ülkeler tarafından sınır dışı edilerek veya iade talebi kabul edilerek Türkiye'ye teslim edildi.