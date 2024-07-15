O günkü gibi korunuyor

Fettulahçı Terör Örgütünün (FETÖ) suikast timi, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı Grand Yazıcı Turban Otel'e saldırı düzenlemişti. Suikast timiyle, polisler arasında çatışma yaşanmıştı. Kanlı çatışmaların yaşandığı otel odaları, hafızalardan silinmemesi için 8 yıldır o geceki haliyle korunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı oda ve korumaların bulunduğu odadaki tüm izler muhafaza ediliyor. İki odanın pencereleri de darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvarlar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.