15 Temmuz milletimizin bağımsızlık destanıdır

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Sabah Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'un milletin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir destan olduğunu ifade eden Alemdar, Sakarya'nın da darbe girişiminin ilk anlarından itibaren meydanları doldurarak demokrasiye sahip çıktığını söyledi.

"MİLLETİMİZ TÜM DÜNYAYA UNUTULMAYACAK BİR DERS VERDİ"



15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı tarihi çağrının dönüm noktası olduğunu belirten Alemdar, "Tarih boyunca bağımsızlığından asla taviz vermeyen aziz milletimiz, 15 Temmuz 2016 gecesi de vatanına, bayrağına, demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkarak tüm dünyaya unutulmayacak bir ders vermiştir. Hain girişim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği, devletimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz, milletimizin iradesine ve bağımsızlığına sahip çıktığı destanın adıdır. Aziz milletimiz, yapılan çağrıya kulak vererek canı pahasına meydanlara inmiş, tankların ve silahların karşısında yalnızca cesaretini değil, vatan sevgisini de ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"SAKARYA TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ"

15 Temmuz gecesinde Sakarya'nın gösterdiği duruşun hafızalardaki yerini koruduğunu vurgulayan Alemdar, "Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Sakarya da o gece destansı bir mücadele ortaya koymuştur. İlk dakikalardan itibaren meydanları dolduran hemşehrilerimiz tarihi sorumluluğunu yerine getirmiştir. Milli Mücadele'nin ruhunu taşıyan, Kurtuluş Savaşı'nın emanetini yüreğinde yaşatan bu kadim şehir, demokrasi nöbetlerinde de tek yürek olmuştur" dedi.

"İRADE BİZİM, ZAFER BİZİM"



Bu yıl 15 Temmuz'un "İrade bizim, zafer bizim" temasıyla anıldığını hatırlatan Alemdar, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, 15 Temmuz ruhunu diri tutmak, gelecek nesillere o gecenin anlamını doğru anlatmak ve milli birlik şuurunu her zaman güçlü tutmaktır. Bu aziz millet, bayrağına, ezanına, devletine ve milli iradesine yönelen her türlü tehdidin karşısında dimdik durmayı bilir. Bu vesileyle vatanı, bayrağı ve milletimizin istiklali uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum" diye konuştu.



RUHU YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milli birlik ve beraberlik şuurunun her zaman diri tutulması gerektiğini vurgulayan Alemdar, "Şehitlerimizin emaneti olan bu vatana sahip çıkmak, sadece belirli günlerde değil, hayatımızın her anında taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Gençlerimizin tarihini bilen, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Çünkü güçlü Türkiye'nin temeli, geçmişini unutmayan ve geleceğine güvenle bakan nesillerdir" dedi.