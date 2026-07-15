15 Temmuz’a senaryo diyenlere hakkımı helal etmiyorum

Ankara'da yaşayan Safa ve Selahattin Yalçın çiftinin 4 çocuğundan biri olan Muhammed Yalçın, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 3'üncü sınıfı bitirmiş 4'üncü sınıfa geçmişti. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece genç Muhammed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine 'Bu vatan kolay kazanılmadı' diyerek, evden çıkıp arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gitti. Genç Muhammed, babasının eve dön çağrılarına rağmen darbeci askerlere direnip, atılan bombayla şehit düştü. Muhammed Yalçın Karaman'ın Kazım Karabekir İlçesi'nde toprağa verildi.

'VATAN SAĞ OLSUN'

Baba Selahattin Yalçın, 10 yıl geçse de o geceki ihaneti unutamadığını söylüyor. Oğlunun vatan aşığı olduğunu ve bu vatan için seve seve canını verdiğini belirten Yalçın, "Sabaha karşı aradığımda 'Baba 50 metre ileriye bomba attılar, onlara yardıma gidiyorum' dedi. Sonra ikinci bir patlama sesi geldi ve telefondaki ses kesildi. O gece bende sokaktaydım ama şehitlik bana değil oğluma nasip oldu. Vatan sağ olsun. Önce Allah sonra vatansever halkımız hainlere izin vermedi. Kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybettiler ama vatanlarını teslim etmediler. Ne mutlu bize ki böyle bir vatana oğlumu şehit verdim" dedi.

'MEMLEKETİNE ŞEHİT OLARAK HİZMET ETTİ'

Halen daha 15 Temmuz gecesi için tiyatro diyenler olduğunu onlara da hakkını helal etmediğini belirten Selahattin Yalçın, "Hala FETÖ'cülerin peşinden gitmeye çalışanlar var. Hala bunlara inananlar var. Maalesef bu topraklarda 15 Temmuz'a inanmayıp, tiyatro diyenler var. Bunu diyenler evlerinde oturacağına niye vatanı korumak için dışarıya çıkmadılar? 22 yaşındaki oğlumu kara toprağa verdim. Ne için şehit oldu, bu vatan için, millet için. Öğretmen olacaktı. Kendine göre hayat kuracaktı. Memlekete hizmet edecekti ama şehit olarak hizmet etti. Külliyenin oraya bomba atılıyor gitmeyin dedim. 'Şehit olacaksam olurum' dedi. Bana, 'Ben bu vatan için insan yetiştireceğim' derdi. Tek söylediği kelime vatandı. Ömrümün sonuna kadar vatan için insan yetiştirmek istiyordu ama olmadı. Allah evladımızdan razı olsun. Hem vatan için şehit oldu hem de hainlere geçit vermedi" diye konuştu.