2 milyon ziyaretçi gerçeklerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15 Temmuz Derneği, şehitlerin ailelerine ve gazilere desteğini sürdürüyor. Dernek, Türkiye'nin 60'a yakın şehrinde ikamet eden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

NESİLDEN NESİLE AKTARIYORUZ

İsmail Hakkı Turunç'un açıklamaları şöyle: "Derneğimiz 20 Ağustos 2016 tarihinde kurulmuştur. Genel olarak iki amaç üzerine faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan ilki 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olan 253 vatandaşımızın aileleri ile 2.700'den fazla gazimiz ile kardeşlik hukuku kurmak sureti ile psikolojik ve sosyal destek sağlamaktır. İkinci amaç ise 15 Temmuz'da milletimizin yazdığı destanı geleceğe aktararak ve milli hafızayı canlı tutacak faaliyet ve sosyal çalışmaları hayata geçirmektir. Tabi kuruluş gayemiz itibari ile hedefimiz hem ailelerimize hizmetkâr olmak hem gazilerimize destek olmak hem de 15 Temmuz gecesi uğradığımız ihaneti ve bu ihanete karşılık milletimizin iman dolu sinesinden çıkan şanlı destanı nesilden nesile aktarmak. Hedeflerimizi her daim güncellemek ve daha da çalışmamızı gerektirecek bir durumun içerisindeyiz. FETÖ ve benzeri örgütlerin bir daha memleketimizde işgal ve imha teşebbüslerine cesaret edememesi için biz var gücümüz ile çalışmak zorundayız. Takdir edersiniz ki bu durumda bir hedef belirleyip buna ulaştık dersek bu hem inançlarımıza hem ideallerimize uygun bir bakış açısı olmaz. Biz kıyamete kadar çalışacağız. Bu memleket uğruna canından geçen, Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokaklara çıkarak mukaddesatını müdafaa uğrunda şehadete koşan her bir kahramanımızın emanetlerini baş tacı bilecek, gazilikle şereflenen vatan evlatlarının yanlarında olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir Çanakkale, bir Sakarya misali tarihte eşine az rastlanmış bir mücadele ile dünyada örnek teşkil eden bu şerefli destanı son nefesimize kadar anlatacağız."

GEREKLİ KOORDİNASYONU SAĞLIYOR

"Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile her daim irtibatta kalmaya çalışıyoruz. Malumunuz 253 şehidimiz, 251 şehit ailemiz var. 2700'e yakın da gazimiz mevcut. Bu rakamlar ele alındığında 15 Temmuz Derneği olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile kamu yararına dernek statüsü aldıktan sonra, en büyük faaliyetlerimizden biri gerek şehit ailelerimiz gerekse gazilerimiz hususunda kamu kurumları ile gerekli koordinasyonu sağlamak olmuştur. Sağlık, eğitim başta olmak üzere birçok alanda şehit aileleri ve gazilerimize destek oluyoruz. Ailelerimizin birbirleri ile entegrasyonunu sağlamak adına kamplar düzenliyoruz. Şehit çocukları ve gazi çocuklarımız için ayrıca faaliyetler düzenliyoruz. Dernek olarak başta üniversiteler olmak üzere birçok kurumla protokoller düzenliyor, ailelerimizin ve gazilerimizin bu protokoller mucibince de sosyal hayatlarında olsun, eğitim hayatlarında olsun yanında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle düğün, cenaze gibi merasimlerde muhakkak suretle yanlarında oluyoruz. Özellikle 15 Temmuz gecesi gerçekleşen ihaneti birçok başlık altında ifade ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ve üniversitelerimiz ile protokollerimiz mevcut. Bugüne kadar 67 ilimizde binlerce öğrenci kardeşimize bu ihaneti çok boyutlu bir şekilde anlattık. Biz 15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti bir darbe girişiminden ziyade işgal ve imha girişimi olarak nitelendiriyoruz. Gerek konferanslarımızda gerek toplantılarımızda bu konunun üzerinde bilhassa duruyoruz. Milletimize ve özellikle gençlerimize bir soru soruyoruz: 'Milletimiz o gece canını vatan ve bayrağı uğrunda feda etmeseydi ve bu girişim berhava edilmeseydi, özelinde Türkiye'nin genelinde ise ümmet coğrafyasının başına neler gelirdi?' Bu perspektifte bir çerçeve çizmek sureti ile 15 Temmuz gecesi yapılan ihanetin ve Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve milletimizin cansiperane mücadelesi ile nasıl bir zafer destanına dönüştüğünü her alanda dile getiriyoruz. 253 hatim programı mottosu ile bugüne kadar ziyaret ettiğimiz 67 ilimizde, il başına 15 program gerçekleştirmek sureti ile gerek illerdeki kanaat önderleri, gerek STK'lar gerekse resmi kurumlarda düzenlediğimiz toplantılarda 15 Temmuz'un önemine işaret ettik. Ayrıca her ayın son Cuma gününde ziyaret ettiğimiz ilin en büyük camiinde gerçekleştirdiğimiz hatim programı ile şehitlerimizi ve aziz hatıralarını unutmadık."

FETÖ'NÜN HAİN YAPILANMASI ANLATILIYOR

"TİKA ve Maarif Vakfımız ile olan protokollerimiz gereği şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile birlikte yurt dışı programları düzenleyerek 15 Temmuz'u yurtdışı kamuoyunda tam manası ile anlatmak sureti ile FETÖ'nün hain yapılanmasının diğer ülkelerde de gerçekleşmemesi gerektiğini önemle izah ediyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bahse konu tüm programlarımızda konuşmacı olarak yer alarak birinci ağızdan ihaneti dirayetle püskürten milletimizin kahramanlığını uluslararası platformda da dile getirmiş oluyorlar. Bu hususa da önem veriyoruz elbette. Her yıl geleneksel olarak ailelerimizi Antalya'da bir araya getiriyor ve verimli bir kamp düzenliyoruz. Şehit çocuklarımız için kış kampları tertip ediyoruz. Tabi bu gibi toplantıların ailelerimiz nezdinde hem psikolojik hem ruhsal bir ferahlığa vesile olduğu inkar edilemez bir gerçek. Ailelerimiz artık bu toplantılar vesilesi ile birbiri ile samimi ilişkiler kurdular. Bir araya geldiklerinde de bu ilişkilerin tezahürünü yüzündeki mutluluklarından görebiliyoruz. 15 Temmuz anma programlarımızda ise hem şehit ailelerimizi hem gazilerimizi bir araya getiriyoruz."

MÜZEMİZDE HAKİKAT İŞLENİYOR

"Müzemizin üst kat girişinde darbe hazırlığı, saldırı, devlet ve millet, yeni bir gün ve bedel adlı ekranlar yer alıyor. Tankın ezmiş olduğu bir araç ve şehitlerimizin o gece ayağında olan ayakkabılar mevcut. Alt kat çıkışında şehidimizin kurşunlanmış cüzdanı, kanlı cep telefonu, piyadenin bacağından çıkmış kurşun, Ömer Halisdemir'in beresi ve bıçağı, kurşunlanmış kask, o gece kullanılan mermi mühimmatı, o geceye ait fotoğraflar ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu duvar, arka kısımda ise sömürgeciliği anlatan kısım ve darbeler çağı anlatımı bulunuyor.. Yabancılar müzemizi ziyarette 15 Temmuz'u objektif olarak inceleme fırsatı buluyorlar. Bu durumda algılardan arınmış bir şekilde gerçekliği gösterdiği için milletimizin gösterdiği bu hamiyetli duruş kendilerini ciddi manada etkiliyor. Bugüne kadar müzemizi yerli yabancı yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret etti. Müzede dünyada ve ülkemizdeki darbe girişimlerinin hepsi kronolojik olarak anlatılıyor. Hal-i hazırda Ortak Hafıza isminde 6 ayda bir defa olmak üzere yayınladığımız bir akademik dergimiz mevcut. Derneğin yayını ile koordinasyon faaliyeti tamamen alanında uzman akademisyenlerimizin uhdesinde devam ediyor. Ayrıca 15 Temmuz'un gerek dış politika gerek iç politika, gerek ise ekonomik yansımalarını geniş bir çerçevede ele alan bir yayın olma özelliği taşıyor. Gelecek nesillere aktarım hususunda özellikle üniversite ve liselerde gerçekleştirdiğimiz konferansların ciddi önem taşıdığını düşünüyoruz. Hem dijital mecrada hem de yazılı olarak her yaş grubuna uygun çalışmaları da 15 Temmuz'un 10. yılında halkımızın istifadesine sunacağız. Arkadaşlarımız çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirmekte, inşallah en kısa sürede paylaşacağız."