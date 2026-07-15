Acısı taze, gururu dağ gibi bir anne

İstanbul'da henüz 1.5 aylık işçiyken darbe girişimine karşı koymak için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun ailesi, yaşadıklarını anlattı. 26 yaşında şehadete yürüyen Uslu'nun Trabzon Akçaabat'taki ailesi, evlatlarının vatan sevgisini dile getirdi. Oğlunun odasını fotoğraflarla donatan ve yatağına Türk bayrağı seren anne Gönül Uslu, yaşadığı hasretin ve acının hiç dinmediğini belirtti. Şehit annesi olmanın büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Samet devletine, milletine ve bayrağına bağlı bir evlattı. O gece hainlere fırsat vermemek için arkadaşlarıyla köprüye gitti. Onunla birlikte bir arkadaşı şehit oldu, bir arkadaşı da gazi kaldı. Oğlumu toprağa vereli yıllar geçti ama bana sanki bir hafta olmuş gibi geliyor. Odasını bıraktığı haliyle koruyorum. Eşyalarını, kıyafetlerini saklıyorum. Hasretimi onun kokusuyla gidermeye çalışıyorum."

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Oğluyla darbe gecesi yaptığı son telefon görüşmesini aktaran baba Hüseyin Uslu ise Samet'in çocukluğundan beri vatanı için mücadele etmek isteyen bir genç olduğunu söyledi. Gece saat 01.00 sıralarında gelen o son telefonu unutamadığını belirten baba Uslu, o anları şöyle anlattı: "O gece arkadaşlarını arayıp köprüye gitmek istedi. Gece saat 01.00 sıralarında beni aradı ve 'Baba, Türkiye ayağa kalktı' dedi. Telefonda silah sesleri geliyordu. Sonra bir daha ulaşamadık. Sabaha kadar haber bekledik. Şehadet haberi geldiğinde büyük acı yaşadık."