Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler 15 Temmuz İhaneti Haberleri Acısı taze, gururu dağ gibi bir anne
Giriş Tarihi: 15.07.2026

Acısı taze, gururu dağ gibi bir anne

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koymak için gittiği köprüde 26 yaşında şehit olan Samet Uslu’nun ailesi, vatan sevgisiyle büyüttükleri evlatlarının odasını ve hatıralarını ilk günkü gibi koruduklarını anlattı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Acısı taze, gururu dağ gibi bir anne
  • ABONE OL

İstanbul'da henüz 1.5 aylık işçiyken darbe girişimine karşı koymak için gittiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Samet Uslu'nun ailesi, yaşadıklarını anlattı. 26 yaşında şehadete yürüyen Uslu'nun Trabzon Akçaabat'taki ailesi, evlatlarının vatan sevgisini dile getirdi. Oğlunun odasını fotoğraflarla donatan ve yatağına Türk bayrağı seren anne Gönül Uslu, yaşadığı hasretin ve acının hiç dinmediğini belirtti. Şehit annesi olmanın büyük bir gurur olduğunu vurgulayan Uslu, şu ifadeleri kullandı: "Samet devletine, milletine ve bayrağına bağlı bir evlattı. O gece hainlere fırsat vermemek için arkadaşlarıyla köprüye gitti. Onunla birlikte bir arkadaşı şehit oldu, bir arkadaşı da gazi kaldı. Oğlumu toprağa vereli yıllar geçti ama bana sanki bir hafta olmuş gibi geliyor. Odasını bıraktığı haliyle koruyorum. Eşyalarını, kıyafetlerini saklıyorum. Hasretimi onun kokusuyla gidermeye çalışıyorum."

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI
Oğluyla darbe gecesi yaptığı son telefon görüşmesini aktaran baba Hüseyin Uslu ise Samet'in çocukluğundan beri vatanı için mücadele etmek isteyen bir genç olduğunu söyledi. Gece saat 01.00 sıralarında gelen o son telefonu unutamadığını belirten baba Uslu, o anları şöyle anlattı: "O gece arkadaşlarını arayıp köprüye gitmek istedi. Gece saat 01.00 sıralarında beni aradı ve 'Baba, Türkiye ayağa kalktı' dedi. Telefonda silah sesleri geliyordu. Sonra bir daha ulaşamadık. Sabaha kadar haber bekledik. Şehadet haberi geldiğinde büyük acı yaşadık."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Acısı taze, gururu dağ gibi bir anne
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA