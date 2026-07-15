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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Ayasofya’da dualar 15 Temmuz şehitleri için

Ayasofya’da dualar 15 Temmuz şehitleri için
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlendi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğinin işbirliğinde, darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla cuma namazı vaktinde Ayasofya-i Kebir Camii'nde "Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, 15 Temmuz'un 253 şehidi anısına 253 hafız tarafından okunan hatmin duası yapıldı. Ayrıca programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Ayasofya’da dualar 15 Temmuz şehitleri için
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