Başakşehir’de kahramanlara vefa

Başakşehir'de düzenlenecek anma etkinliklerinin yoğun bir katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Program öncesinde Başakşehirli gençler, 15 Temmuz şehitlerinin anısına Başakşehir Sular Vadisi'nde bir yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüşe katılacak olan gençler ve vatandaşlar, saat 21.00 itibarıyla Sular Vadisi'ndeki 15 Temmuz Anıtı önünde bir araya gelecek. Başakşehir'de düzenlenecek anma etkinliklerinin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Program öncesinde Başakşehirli gençler, 15 Temmuz şehitlerinin anısına Başakşehir Sular Vadisi'nde yürüyüş yapacak. Yürüyüşe katılan gençler ve vatandaşlar, saat 21.00 itibarıyla Sular Vadisi'ndeki 15 Temmuz Anıtı önünde toplanacak. Anma töreni, şehitlerin isimlerinin okunmasıyla başlayacak. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra kamu kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK yöneticileri ve ilçe sakinleri katılacak. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması ve "Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli" gösterilecek. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve dua edilecek. Alana kurulan ve 15 Temmuz gününde yaşanan hadiselerin fotoğraflarından oluşan sergiye de katılımcıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor.



"15 TEMMUZ'U ASLA UNUTMAMALIYIZ"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un unutulmaması gereken tarihi bir olay olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada bir kez daha unutmayacağız ve unutturmayacağız diyoruz. O günü hatırlamak üzere, 15 Temmuz'dan sonra birlikte tasarlayıp her köşesine birlikte karar verdiğimiz 15 Temmuz Anıtı'nın önünde olacağız. "



"RABBİM BİZE BİR DAHA BÖYLE ANITLAR YAPTIRMASIN"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Sular Vadisi'nde yükselen anıtın, özellikle gelecek nesillerin o tarihi geceyi unutmaması ve hafızalarında canlı tutması amacıyla inşa edildiğini vurguladı. Başkan Kartoğlu, anıtın anlam ve önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Bu anıtın açılışını yaparken, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldıktan sonra söylediği o tarihi, 'Rabbim bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' sözünden ilham almış ve şöyle dua etmiştik: Rabbim bize bir daha böyle anıtlar yaptırmasın."

"SELAM OLSUN 15 TEMMUZ KAHRAMANLARINA"

15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve geleceği uğruna canı pahasına mücadele eden Türk milletini saygı ve minnetle anan Başkan Kartoğlu, konuşmasını coşkulu bir selamlamayla tamamladı: "Selam olsun o mukaddes coşkuyu ve duyguyu yüreğinde hissederek, imanıyla meydanlara koşan güzel insanlara... Selam olsun tankların önünde durup, 'Size geçit vermeyeceğim!' diyerek sarsılmaz bir kahramanlık gösterenlere... Selam olsun ezanlar dinmesin, şanlı bayrağımız inmesin diye göğsünü siper eden aziz milletimize... Rahmet olsun o gece vatan toprağına emanet ettiğimiz şehitlerimize; selam olsun canını ortaya koyan gazilerimize... Selam olsun 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' idealiyle tek yürek olanlara... Selam olsun Bedir'in aslanlarına, İstanbul'u fetheden şanlı komutan ve askerlerine, Çanakkale ile Kurtuluş Savaşı'nın destan yazan kahramanlarına... Ve selam olsun, 15 Temmuz'da yeni bir destana imza atan yüce Türk milletine!"