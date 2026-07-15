Batı medyasının 15 Temmuz maskesi böyle düştü

15 Temmuz akşamı FETÖ'cü hainlerin giriştiği darbe teşebbüsü, Batılı devletlerin ikiyüzlülüğünü de gözler önüne serdi. Kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği olarak gören Batı medeniyetinin paydaşları, Türkiye'deki demokrasinin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı saatlerde adeta cuntacı alçakların ekmeğine yağ süren bir tavır takındı. İhanet kalkışmasına karşı topyekün mücadele sürerken, yurt dışından gelen haberler tüyler ürpertti.

DARBE OLMUŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Kimi basın yayın organları darbe girişimini daha ilk dakikalarda gerçekleşmiş gibi gösterirken, kimileri ise darbecilerle ortak iş tutarcasına adım adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izini sürdü. Her fırsatta Türkiye ile sağlam bir müttefik olduğunu dile getiren ABD, darbe teşebbüsü gecesi bir kez daha gerçek yüzünü ortaya koydu. Amerikan İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 'gölge kuruluşu olarak adlandırılan Stratfor, cuntacıların milli iradeyi ayaklar altına almaya çalıştığı saatlerde bir istihbarat örgütü gibi mesai yaptı. Suikast için tetikte bekleyen darbeci FETÖ'cüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izini sürerken kuruluş, Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını sosyal medya üzerinden dakika dakika paylaştı. Aynı kuruluş ertesi gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında asılsız bilgiler yaydı. Erdoğan'ın 1999'da ordu tarafından hapse atıldığı gibi gerçek dışı iddialara yer verdi. Hatta, Amerikan MSNBC ((EM ES EN Bİ Sİ)) kanalı, Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Almanya'dan sığınma istediği yalanını paylaştı.

ABD VE İNGİLTERE'DEN İHANET YAYINI

Dünyanın önde gelen iki televizyon kanalı BBC ve CNN, darbe olmuş gibi haberler yayımladı. Yayınlarda, meşru hükümet yok sayıldı, ordunun yönetime el koyduğu iddiaları yer aldı. Ancak saatler geçtikçe çark eden bu kanallar kalkışmanın püskürtüldüğünü duyurmak zorunda kaldı. 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'a giden BBC Ortadoğu Muhabiri Patrick Cockburn, "Suriye, Türkiye gibi olacak diye düşünürdüm, şimdi Türkiye Suriye gibi oluyor" ifadelerini kullandı. Cockburn, Türkiye'nin güçsüzleştiğini ve istikrarsızlaştığını öne sürdü.

DARBECİLERDEN YANA TAVIR ALDILAR

15 Temmuz sürecinde özellikle Amerikan medyası, darbe girişiminin başarılı olacağı zannıyla hareket etti ve darbenin asıl sorumlularını göz ardı etti. Seçilmiş hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki suçlamalar ön plana çıkarıldı. Darbe girişimi, 'Erdoğan karşıtlığı' üzerinden tanımlanmaya çalışıldı. Huffington Post, Wall Street Journal, Times, Guardian, New York Times, Fox News ve Financial Times bu algının oluşturulmasında başı çekti. CIA ajanı Henri Barkey, darbecilerle ABD arasındaki koordinasyonu bizzat İstanbul'da Büyükada'da kaldığı otelden sağladı. ABD adına ilk açıklama darbe girişimin bastırılmasından sonra gelmişti. Darbe girişiminden saat 22.00 civarında haberdar olan ABD'den ilk açıklama 23.57'de geldi. Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, çok cılız bir açıklama ile adeta darbeyi desteklediklerini hissettirdi. Amerikan FOX TV; 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaptığı yayında FETÖ'cü hainleri desteklediklerini açıklamıştı. FOX TV özel yayınına katılanlar, darbe girişimini yapanlar için "Bunlar bizim çocuklarımız bunlara sahip çıkmalıyız", "Darbe başarılı olursa biz kazanacağız", "Ya İslam kazanacak, ya biz kazanacağız" ifadeleri kullanılmıştı.