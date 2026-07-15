Bayrağı elinden düşmedi, kurşunlar yolundan döndüremedi

FETÖ'cü hainlerin köprüyü kapattığını Üsküdar'daki evinin penceresinden gören gazi Bayram Aydın, darbe girişimi söylentilerini duyunca eline Türk bayrağını alarak sokağa çıktı. Vatanın geleceğinin tehdit altında olduğunu düşünerek hiç tereddüt etmeden köprüye doğru yola koyulan Aydın, darbecilere karşı direnen vatandaşların arasına katıldı. Dört torun ve üç evlat sahibi 56 yaşındaki Aydın, köprüye ulaştığında önce elinden, ardından da bacağından vuruldu. Cebindeki cep telefonunun merminin etkisini azaltması sayesinde ölümden döndüğünü söyleyen Aydın, yaşadığı ağır yaralanmalara rağmen mücadelesinden hiçbir zaman pişmanlık duymadığını belirtti. Gazi Aydın, "Şehit olamadım ama gazi oldum. Yarın olsa yine aynı şekilde çıkar, bayrağımı savunurum" dedi.

AVUCUNDAN VURDULAR

Karaköy Tünel hattının çıkışındaki Billur Sokak'ta köftecilik yapan gazi Bayram Aydın, o gece yaşadıklarını ve aradan geçen yıllarda hayatında meydana gelen değişiklikleri anlattı. Darbe girişimini öğrendiği anda tek düşüncesinin vatanını savunmak olduğunu ifade eden Aydın, köprüye doğru ilerlerken çevresindeki vatandaşların da aynı kararlılıkla hareket ettiğini söyledi. Köprüde kurşunların hedefi olmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadığını anlatan Aydın, o anları şöyle dile getirdi: "Pencereden köprüdeki hareketliliği görünce sokağa indim. Sağa sola sorarken darbe söylentilerini duydum. Elime bayrağı aldım, mahalleden bir ATV ile köprüye kadar geldik. Köprü kapatılmıştı. Sol elimde bayrak vardı. Sağ elimi havaya kaldırıp kelime-i tevhid getirirken mermi avucumun içinden geçip gitti. Ne olduğunu anlayamadan bacağıma bir mermi daha isabet etti. Yere düştüğümde etrafımı gençler sardı. Beni hemen bir su aracına koyup hastaneye götürdüler. Gözümü hastanede açtım." O gece köprüde büyük bir direniş yaşandığını belirten Aydın, vatandaşların silahlara ve tanklara aldırmadan darbecilerin üzerine yürüdüğünü söyledi. Yaralananların geriye taşındığını, onların yerini ise hiç korkmadan köprüye koşan yeni vatandaşların aldığını anlatan Aydın, "Kimse geri dönmeyi düşünmüyordu. Herkes vatanını savunmak için oradaydı" ifadelerini kullandı.

TELEFON HAYATINI KURTARMIŞ

Defalarca ameliyat edilen gazi Aydın, bacağına takılan platin sayesinde yürüyebiliyor. Günlük yaşamını sürdürebilse de uzun mesafelerde baston kullanmak zorunda kaldığını belirten Aydın, elindeki ve bacağındaki yaraların o geceden kalan en büyük izler olduğunu söyledi. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen çalışmayı bırakmayan Aydın, Karaköy'deki küçük dükkânında köftecilik yaparak hayatını sürdürüyor. Cebindeki cep telefonunun merminin şiddetini azalttığını söyleyen Aydın, "Telefon cebimde parçalanmıştı. O gece yanımda telefon olmasaydı belki bacağım tamamen kopardı ya da şehit olurdum. Telefon sayesinde hayatta kaldım. Dört farklı ameliyat geçirdim. Elimi hâlâ tam olarak sıkamıyorum. Bu da bana o hainlerden kalan bir iz oldu. Bacağımdaki platin yüzünden Xray cihazlarından geçerken sürekli alarm çalıyor" ifadelerini kullandı.