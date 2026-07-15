Bir gecede büyüdüler milletin kalbine yerleştiler

Türk milleti; 15 Temmuz'da vatanına, milletine, demokrasiye, seçilmiş liderine sahip çıkarak FETÖ'nün hayallerini yerle yeksan etti. İşgalci hainlere meydan okurken şehit düşenler arasında kahraman çocuklarımız da vardı. Atılan ateşlere, üzerlerine sürülen tanklara aldırış etmeden, ölüme meydan okuyan tunç yürekli çocuk kahramanlar; Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden Kut'ül Amâre'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na kadar destanlar barındıran şanlı tarihimize altın harflerle eklenen 15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin en ön saflarında yer aldı.

İşte vatan savunması sırasında çocuk yaşta şehit düşen milletimizin kıymetlisi o kahramanlar...



ABDULLAH TAYYİP OLÇOK (1999-2016): Darbeci cuntaya karşı sokağa çıkan babası Erol Olçok'un "evde kal" ısrarına aldırmayan Abdullah Tayyip, onunla omuz omuza mücadele etmekte tereddüt etmedi. Erol Olçok, 15 Temmuz akşamı Altunizade'deki evinden çıkmak üzere hazırlanırken oğluna, kardeşleriyle annesinin yanında kalmasını söyledi. Abdullah ise, "Sen nereye ben oraya" diyerek babasının peşine düştü. Baba-oğul birlikte sokağa çıktı. Ellerinde bayraklarla önce Altunizade'ye gittiler. Kalabalığa moral veren babasının yanından ayrılmayan Abdullah Tayyip, gençlerle kol kola Boğaziçi Köprüsü'ne yürüdü. Babası askerleri ikna etmeye çalıştı; olmayacağını anlayınca oğlunu güvenli bir yere almak istedi. O sırada hainler Erol Olçok'a ateş etti. Yardıma koşan Abdullah Tayyip ise zırh delici iki mermiyle yere yığıldı. Abdullah Tayyip olay yerinde, babası Erol Olçok ise hastanede şehit oldu.





ENGİN TİLBAÇ (2000- 2016): Henüz 16 yaşındaki Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit düştü. Yüzü tanınmaz halde olduğu için kimliği tespit edilemedi. Ailesi, üç gün boyunca onu aradıktan sonra DNA testiyle acı gerçeği öğrendi. Genç şehidin annesi zihinsel, babası ise fiziksel engelliydi.



ÖZGÜR MUSTAFA KARASAKAL (2000-2016): Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ailesiyle birlikte Kızılay'a giden 17 yaşındaki Özgür Mustafa Karasakal, Genelkurmay önünde hainlerin tank ve helikopterle saldırdığı noktadaydı. Tankların ezdiği, köprüden attığı kalabalığın arasındaki Karasakal, babasıyla birlikte duvar dibine sığındı. Ancak helikopterden açılan ateşle vuruldu ve babasının ayaklarının dibine yığıldı. Darbecilerin engellediği sağlık ekipleri müdahale edemedi; Karasakal orada şehit oldu.



HALİL İBRAHİM YILDIRIM (2001-2016): Halil İbrahim, saat 01.00'de babası Bahattin Yıldırım ile Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önündeki kalabalığa yürüdü. Heyecanla ilerlerken bir anda yere düştü. Baba Yıldırım, başındaki kanı görünce oğlunun vurulduğunu anladı.

Hastaneye götürülen Halil İbrahim'e önce kurşunun sıyırdığı söylendi, ancak mermi başına isabet etmişti. Şehit Halil İbrahim, Bayrampaşa Muradiye Camii'nde kılınan cenaze namazıyla Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.



MAHİR AYABAK (1999- 2016): 15 Temmuz gecesi çalıştığı pastaneden 23.30'da çıkan Mahir Ayabak, darbe girişimini öğrenince Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Babası, "çıkarsan dikkat et" diye uyardı. Arkadaşlarıyla birlikte piste girip darbecilere karşı halkla birlikte direndi. Üç kez tarandılar.

İlk ikisinde yara almadı. Üçüncü saldırıda vuruldu. 17 yaşındaki Mahir, şehadet parmağını kaldırarak can verdi. Havalimanında şehit düşen ilk isimlerdendi.



MUTLU CAN KILIÇ (1998- 2016): Henüz 17 yaşındaki Mutlu Can Kılıç, ailesinin 8 yıl sonra kavuştuğu ilk evladıydı. Ankaralı şehit, açık öğretimde okuyup garsonluk yapıyordu. Gece yarısı hasta yatağından kalkıp babasıyla dışarı çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde FETÖ'cü kurşunlara hedef oldu. Darbenin en genç şehitlerinden biri olarak toprağa verildi.



RÜSTEM RESUL PERÇİN (1998-2016): Televizyondan kalkışmayı öğrenen 17 yaşındaki Rüstem Resul Perçin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısını bile beklemeden Beştepe'ye koştu.

Kardeşi ve amcasıyla birlikte evden çıkan Resul, Beştepe'ye ulaştıktan 15 dakika sonra kurşunlara hedef oldu. Ağır yaralanan Resul'ü almak isteyen amcası, "yaklaşırsan vururuz" tehdidiyle karşılaştı. Zorlukla hastaneye ulaştırılan Resul, önce FETÖ bağlantılı bir hastaneye alınmadı, ardından Gazi Hastanesi'nde şehit oldu.



UHUD KADİR IŞIK (1999- 2016): 15 Temmuz sabahı sağlık astsubayı olmak için sınava giren Uhud Kadir Işık, "Büyük ihtimalle kazanırım" dediği günün akşamında şehit oldu. Babasıyla birlikte Keçiören'den Kızılay'a 3 saat yürüyerek ulaştılar. Meclis önüne geldiklerinde babası geri dönmeyi teklif etti. Uhud Kadir, "Sonuna kadar gitmeyeceksek neden geldik?" dedi. Yaralılara yardım ederken sabaha karşı şehit düştü.