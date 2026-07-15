Bir Ömer Halisdemir şehit düştü Arkasından 13 bin 559 “Ömer Halis” geldi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi yaşatılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra doğan 13 bin 559 çocuğa Ömer Halis isminin verildiği öğrenildi. Aileler, canını vatan uğruna feda eden şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e vefa borcunu ödemek için çocuklarına şehidin ismini veriyor. 15 Temmuz 2016 sonrasında doğan ve adı Ömer Halis olan kişi sayısının 2016 yılında 1.700, 2017 yılında 3.414 ve 2018 yılında 2.442 olduğu bildirildi.

MANEVİ MİRASI YAŞASIN İSTEDİK

Sakarya Karasu ilçesinde ikamet eden Halit Demir'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde doğan çocuğuna Ömer Halis ismini verdi. Baba Halit Demir, "Allah 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışladık" ifadelerini kullandı. Hamit Demir, şunları söyledi: "Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden uzun süre çıkamadık. Eşimle birlikte bir karar verdik, eğer erkek bir evladımız olursa ismini Ömer Halis koyacaktık. Soyadımız ise zaten Demir'di. Allah, bu niyazımızdan tam bir sene sonra yani 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışlamak için Ömer Halis ismini verdik. Darbe gecesi yaşanılanları hiçbir zaman unutmadık.

Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden çıkamadık. Üç erkek evladım var. Ömer Halis'ten başka Arda Can ve Muhammed Kayra isimlerinde. Hepsini de vatan ve millet şuuruyla yetiştiriyorum. Ömer Halis'in ismine yaraşır davrandık. Şimdi ne zaman bir asker ya da polis görse onların arkasından 'Ömer Halis amca' diye sesleniyor. Onları çok seviyor. 'Büyüyünce ben de asker olacağım' diyor. 15 Temmuz vatanımızın hainlerden kurtuluş destanıdır. O gün Ömer Halisdemir üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Biz bugün onun sayesinde rahatça yaşıyoruz. Yarın da bizim evlatlarımız yeni yeni doğan on binlerce Ömer Halis gerektiğinde vatanı için bedel ödeyecektir. Bu vatan bu şekilde kıyamete kadar payidar kalacaktır. Kahramanımız Ömer Halisdemir milletimiz için bir sembol haline geldi. Ömer Halisdemir'in manevi mirası evladımız üzerinde de yaşasın istedik."

İSMİ BİR KAHRAMANDAN

Boz ailesi de, çocuklarının ismini Ömer Halis koydu. Boz ailesi, 15 Temmuz öncesine kadar, doğumunu bekledikleri erkek evlatları için Ömer Asaf ismini düşündüğü ancak o geceden sonra kararlarını değiştirip 12 Ağustos 2016'da doğan evlatlarına Ömer Halis ismini verdiği öğrenildi. Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek. Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor" dedi.

DARBECİYİ ALNINDAN VURMUŞTU

1974 yılında Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, çocukluğunu Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde geçirdi. Okul sonralarında Çukurkuyu'da çobanlık yapan Ömer Halisdemir'in Hatice Halisdemir ile olan evliliğinden Elifnur ve Doğan Ertuğrul adlarında iki çocuğu bulunuyor.15 Temmuz darbe kalkışmasının önlenmesindeki önemli isimlerden biri olan Ömer Halisdemir, 1999 yılında piyade astsubay olarak Türk Silahı Kuvvetlerine katılmış ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yaptı. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain kalkışmayı önlemek için canını çekinmeden feda eden Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, alnından vurarak öldürdü. Darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'nin yanında bulunan cuntacı askerler tarafından şehit edilen Ömer Halisdemir, büyük bir kahramanlık örneği göstererek 15 Temmuz darbe kalkışmasının seyrini değiştirdi.