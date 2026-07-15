Biri toprakta, biri vefa nöbetinde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılına yaklaşırken, vatan savunmasında gazilik unvanı alan Oğuzhan Konuralp, anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Gazi Konuralp, o karanlık gecede Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki kabrini ailesiyle birlikte ziyaret etti. İlçeye bağlı Pekmezci Mahallesi Mezarlığı'nda gerçekleştirilen bu anlamlı ziyarette duygusal anlar zirveye ulaştı. Şehidin annesi Esma Kuru ve babası Süleyman Kuru ile omuz omuza veren gazi Oğuzhan Konuralp, kahraman polis için uzun süre dualar etti. Ziyaret sırasında gözyaşlarına hakim olamayan şehit annesi Esma Kuru, aradan geçen uzun yıllara rağmen yüreklerindeki evlat acısının adeta dün gibi taze olduğunu ve dinmediğini ifade etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel hale getirdikleri anma ziyaretini ailesiyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirten 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, 251 vatan evladını rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Konuralp, "15 Temmuz'un 10'uncu yılına yaklaşırken, bu uğurda canını feda eden 251 vatandaşımızı rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. Bugün burada, kahraman şehidimiz Aytekin Kuru'nun kabri başındayız. İhanet girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçmiş olsa da şehit ailelerine ve gazilerimize sorduğunuzda acının sanki dün yaşanmış gibi taze olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ateş gerçekten de düştüğü yeri yakıyor" dedi.

KÜRESEL PLANI BOZULDU

15 Temmuz hain darbe girişiminin sadece bir askeri kalkışma değil, doğrudan doğruya Türk milletinin iradesine, devletin bekasına ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik küresel bir saldırı olduğunu vurgulayan Gazi Konuralp, tarihi geceye dair şu önemli değerlendirmelerde bulundu: "O gece aziz milletimiz, büyük bir birlik ve beraberlik içerisinde göğsünü siper ederek darbe girişimini engelledi. 15 Temmuz'u doğru anlamak için bu sürecin öncesine ve sonrasına çok iyi bakmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti, tarihi boyunca darbeler, muhtıralar ve siyasi istikrarsızlıklarla yıpratılmaya çalışıldı. Ancak 15 Temmuz gecesi milletimiz çıplak elleriyle bu vesayet zincirini sonsuza kadar kırdı. Bugün Türkiye, o gece sergilenen kararlılıkla güçlü yarınlara doğru tek yürek halinde yürümeye devam ediyor."



'ONUN HASRETİNİ TORUNLARIMIZLA GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Ziyarette metanetini korumaya çalışan şehit babası Süleyman Kuru ise aradan geçen on yıla rağmen evlatlarının yokluğuna alışamadıklarını dile getirdi. Yaşadıkları büyük acıyı tarif etmekte zorlandığını aktaran acılı baba Süleyman Kuru, "Yaşadıklarımız, o kapkara gece sanki daha dün olmuş gibi burnumuzun ucunda tüterek sızlıyor. Oğlumuzun hasretini, şu an Ankara'da eğitim hayatlarını sürdüren torunlarımızla, onun bize bıraktığı emanetlerine sarılarak gidermeye çalışıyoruz. Devletimiz ve gazilerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.