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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Birlikte direndik birlikte kazandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz’un milletin birlik ve beraberlik içinde tanklara ve kurşunlara karşı verdiği onurlu direnişle kazanılan Türkiye’nin zaferi olduğunu belirterek şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Birlikte direndik birlikte kazandık
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15 Temmuz, milletimizin kararlılığıyla yazılan onurlu bir direnişin ve ölümsüz bir zaferin adıdır. Ve o zaferin adı, hiç şüphesiz Türkiye'dir. Cesaret timsali yürekler o gece, tanklara karşı dimdik durmuş, kurşunlara yürümüş, bölünmez bir bütün olarak karanlığa geçit vermemiştir. Canı pahasına istiklalini savunan bu yüce duruş, vatan toprağına imanla kazınmış bir iradenin ifadesidir. Bu büyük birlik ve beraberliğin ilelebet sürmesini diliyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.

Emine Erdoğan

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#EMİNE ERDOĞAN #15 TEMMUZ #TÜRKİYE

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Birlikte direndik birlikte kazandık
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