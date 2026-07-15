Bugün sahnelere rahat çıkıyorsak o gece gösterilen direnç sayesindedir

UĞUR IŞILAK

Millet dik durdukça hiçbir darbe başarılı olamaz

"15 Temmuz bir milli irade ve demokrasi zaferidir. Yeni bir çağın başlangıcı ve darbeler devrinin milli bir mücadeleyle kapandığı gündür. 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimizi minnetle selamlıyoruz. Bir milattır 15 Temmuz... Yeniden millet olma bilincinin had safhaya ulaştığı bir gündür. Mezhep, din, dil ayırmadan yeni Türkiye'nin kalkınmasıyla beraber, direniş potansiyelini gösterdiği kutlu bir tarihtir. Onlar hileye başvurdular, Allah da onların tuzağını boşa çıkardı. 'Allah hileleri boşa çıkaranların en hayırlısıdır' diyor Ali İmran suresi... Bu kalkışma ayaklarına dolanmıştır. Milletimiz meydanlarda aslan gibi kükreyince, kaçacak delik aradı hainler. Bu bütün dünyaya emsal teşkil etmeli. Millet dik durduğu vakit, hiçbir darbe başarıya ulaşamaz."



SİNAN AKÇIL

"Bugün sahnelerde rahatça şarkı söylüyorsak, konserlerimize rahat rahat çıkıyorsak hepsi bu evlatlarımızın babaları, anneleri, kardeşleri sayesindedir. O gün şehit olan, gazi olan vatandaşlarımız sayesindedir. Onlar olduğu için biz bugün bu şekilde elimizi kolumuzu sallayarak gezebiliyoruz. Mesleğimizi icra edebiliyoruz, sahnelere çıkabiliyoruz. O yüzden unuttuğumuz bir an bile bizim gerçekten nankörlüğümüzü gösterir. O yüzden unutmamak lazım. Her şeyi gerçekten onlara borçluyuz. Bu hiçbir zaman unutulmayacak. 10 yıl değil, 20 yıl değil, 30 yıl değil, 100 yıl sonra bile şehitlerimizi ve gazilerimizi bu şekilde anmak zorundayız."



ALİŞAN

Hainlere karşı destan yazıldı

"Asırlardır düşmanlarıyla savaşmış bir milletiz biz, bildiğimiz düşmanlarla… Ama 15 Temmuz gecesi; canını, malını, vatanı, her şeyini emanet ettiğin hainlerin mermileriyle, tanklarıyla, tüfekleriyle karşı karşıya geldik. Ve o gece Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 'Sokağa çıkalım. Ülkemize sahip çıkalım' sözleriyle milyonlar sokağa çıktı. Bu büyük millet birlikte tarihe unutulmayacak bir destan daha yazdı... Geride şehitlerimiz, gazilerimiz kaldı. Vicdanlarımızda, hafızalarımızda hâlâ 'Kendi insanına nasıl ateş edebildiler? Bu hainliği nasıl yapabildiler?' diye sorguluyoruz... 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum."



ORHAN GENCEBAY

Birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok

"15 Temmuz son derece önemli bir olaydır, tarihtir. Bunları unutmayalım ki, zaten unutmamız da mümkün değil. Bu uğurda, bu olayda şehit olanlara, atalarımıza, canlarımıza, kardeşlerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin, tüm ailelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz bizim tarihimizde son derece önemli bir olaydır. O hain gecenin önünün alınmasında en büyük rolü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Orada can veren bütün dostlarımıza, canlarımıza rahmet dilerken, bu duyarlılığı hep beraber yaşayan milletime sonsuz şükranlar gönderiyorum. Birlik olmak son derece önemlidir. Bu ülkenin birliğe her zaman ihtiyacı vardı. Ve tarih boyu biz birliğimizi çok güçlü tuttuğumuz için aslanlar gibi yaşadık ve her şeyin üstesinden geldik. Yine de bu duyarlılığa sahip olan tüm canlarıma, en candan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar."