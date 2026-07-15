Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ağlatan o şiirin hikâyesi: “Ahmet’im, Mehmet’im canlarım benim...”

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü hainlerin Türkiye'nin bağımsızlığına ve milli iradeye yönelik gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminde, yüzlerce vatan evladı gözünü kırpmadan şehadete yürüdü. O karanlık gecede hedef alınan en kritik noktalardan biri de Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekât Daire Başkanlığı oldu. Darbeci pilotların savaş uçaklarıyla düzenlediği bombalı saldırıda şehit düşenler arasında, burada helikopter teknisyenliği eğitimi alan Adanalı tek yumurta ikizleri Ahmet ve Mehmet Oruç (25) da bulunuyordu. Hayatları boyunca birbirlerinden hiç ayrılmayan, aynı sıralarda eğitim gören, aynı mesleği seçen ve aynı üniformayı taşıyan ikiz kardeşler, aynı gece ve aynı saldırıda şehit olarak ebediyete birlikte uğurlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıla rağmen Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin acısı, ailelerinin yüreğinde ilk günkü tazeliğini koruyor.

Evlatlarının hatıralarını yaşatmaya çalışan baba Ali Oruç, yıllar önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde okuduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gözyaşlarına boğan duygu dolu şiirin hikâyesini anlattı. Evlatlarının acısının dün gibi taze olduğunu belirten acılı baba, "Cumhurbaşkanımızla Ankara'da karşılaştığımızda kendisine 'Anasız, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz' dedim. Bana sarıldı, çok duygulandı. Devletimiz o hainlerden hesap sordu, biz de ahirette soracağız" dedi. Komşularının isteğiyle Adana Çukurova'da oturdukları binaya ikizlerin adı verilirken, baba Oruç evlatlarının ardından yazdığı şiirle yürekleri dağlamaya devam ediyor.





RÜYALARA SARILIP SOLUYORUZ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan o şiir: "15 Temmuz gecesi bir darbe oldu, o hain pilot vatanı vurdu. Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim. Emniyet acı haberi verdi, evimizde kıyamet koptu. Gölbaşı yolu size şehit yolu oldu. Biri Ahmet'ti biri Mehmet, Mevla'm eylesin rahmet. Genç eşleriniz yollara bakıyor. Günler sizsiz geçmiyor, neden gelmiyorsunuz? Evimize ateş düşürdünüz. Anneniz, babanız ağlıyor; rüyalarda sarılıp soluyoruz. Ali Hocalı köyü mezarlığı insan dolu."