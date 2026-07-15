Devlet şehit yakınlarını ve gazileri unutmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı, Türk milletinin canı pahasına ortaya koyduğu şanlı direnişin ve demokrasi zaferinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu süreçte vatanı, bayrağı ve geleceği için gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerin geride bıraktığı emanetleri ile kahraman gaziler yalnız bırakılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen kapsamlı çalışmalarla; şehit yakınları ve gazilerin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlar kararlılıkla sürdürülüyor. Bakanlıktan edinilen güncel bilgilere göre, 15 Temmuz şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarından oluşan toplam 2 bin 571 kişi kamuda istihdam edildi. İstihdam hakkından yararlananların dağılımı incelendiğinde; 347 şehit yakını, 1136 gazi ve 1088 gazi yakınının kamu kurumlarında görevlendirildiği bildirildi. Mevcut düzenlemeye göre şehitlerin eş veya çocuklarından biri ile anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere iki kişi istihdam hakkından faydalanabiliyor. Gazilerde ise kendileri veya eş ya da çocuklarından biri, bu kişilerin bulunmaması durumunda ise anne, baba veya kardeşlerinden biri olmak üzere bir kişi bu haktan yararlanma şansına sahip oluyor.

ULAŞIMDAN KONUTA SINIRSIZ KOLAYLIK

Kahramanların ve ailelerinin günlük yaşam konforunu artırmak adına hayata geçirilen ücretsiz ulaşım hakkı kapsamında, bugüne kadar hak sahiplerine toplam 10 bin 986 ücretsiz seyahat kartı teslim edildi. Bu kartlar sayesinde şehitlerin anne, baba, eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri ve yakınları; şehir içi toplu taşıma araçlarından, demir yollarından ve deniz yollarından tamamen ücretsiz yararlanabiliyor. Ayrıca şehitlerin isimleri; okul, cadde, sağlık ocağı ve kamuya ait prestijli alanlara verilerek hatıraları ölümsüzleştiriliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapılan işbirliği doğrultusunda, şehitlerin dul ve yetim aylığı alan yakınları ile gazilerin ikamet ettiği konutlardaki doğal gaz faturalarında yüzde 50 oranında indirim uygulanıyor. Bununla birlikte elektrik ve su faturalarında da benzer muafiyet ve indirimler sağlanırken, barınma ihtiyacına yönelik olarak hak sahiplerine faizsiz konut kredisi imkanı sunuluyor. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, ücretsiz seyahat kartı sahibi şehit yakınları ve gazilere Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde ayrıcalıklı ve öncelikli randevu hakkı tanındı. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, şehit ve gazi ailelerini hanelerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor ve gerekli hallerde uzmanlar eşliğinde psikososyal destek hizmeti sağlıyor. Eğitim alanında da ailelere büyük kolaylıklar sunuluyor. Şehit ve gazi çocukları, özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin yüzde 3'lük ücretsiz kontenjanından öncelikli olarak faydalanabiliyor. Yükseköğrenim düzeyinde ise harç ve öğrenim ücreti muafiyeti, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ile yurt önceliği gibi hayati destekler veriliyor.

UÇAK BİLETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

Devlet Övünç Madalyası tevcih edilen hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenirken; ÖSYM sınav ücretleri, ÖTV ve emlak vergilerinden de muafiyet sağlanıyor. Türk Hava Yolları (THY) ve AJet ile imzalanan özel protokol sayesinde, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları uçak biletlerini yüzde 50 indirimli olarak satın alabiliyor. Bakanlık, teknolojiyi de sürece dahil ederek "Şehit Gazi Mobil Uygulaması" üzerinden 25 yaşını doldurmuş ya da evlenmiş olan şehit ve gazi çocuklarına özel "dijital tanıtım kartı" tanımlayarak bürokrasiyi tamamen ortadan kaldırdı.