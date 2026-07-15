Devletin sinir merkezi o gece nasıl korundu?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık gecelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Devletin yönetimini ele geçirmek, seçilmiş iradeyi ortadan kaldırmak ve Türkiye'yi karanlık bir belirsizliğe sürüklemek isteyen darbeciler; savaş uçakları, helikopterler, tanklar ve ağır silahlarla milleti ve devlet kurumlarını hedef aldı. Fakat hesap edemedikleri şey, vatanı için canını ortaya koyan Türk milletinin cesareti ve devletin kritik kurumlarında görev yapan personelin sarsılmaz direnişiydi. Millet meydanlarda, güvenlik güçleri sokaklarda, devletin kalbindeki kurumlar ise içeriden direnerek bu işgal girişimine karşı göğüs gerdi. Türkiye'nin dört bir yanında verilen mücadelenin en kritik cephelerinden biri de devletin beyni olarak görev yapan Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) oldu. Teşkilatın tüm birimleri, darbecilerin planlarını boşa çıkarmak, devlet yönetiminin kesintiye uğramasını önlemek ve vatanın bekasını korumak için eş zamanlı olarak harekete geçti.

MİT MERKEZİNDE SAAT SAAT YAŞANAN DİRENİŞ...



14.20 – İLK KIVILCIM

MİT merkezine ulaşan ilk ihbar, Hava Kuvvetleri'nden gelen bir subayın "Hakan Fidan'a suikast yapılacağı" bilgisiydi. Bu bilgi aynı zamanda Türkiye'yi teslim almaya yönelik büyük bir darbe hazırlığını da işaret ediyordu. Bu dakikadan itibaren teşkilat, olağanüstü bir teyakkuz sürecine geçti.



15.00 – 18.00: SESSİZ ALARM

Dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, derhal Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşmek üzere karargaha geçti. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Emniyet gibi hayati kurumlar bilgilendirildi. Türkiye'nin kaderini değiştirecek koordinasyonun ilk adımları bu saatlerde atıldı.



19.00 – 21.00: MİT KALEYE DÖNÜŞTÜ

Kampüste olağanüstü güvenlik tedbirleri alındı.

Kritik personel silahlandırıldı, giriş çıkışlar kapatıldı.

MİT'in "K. Kampüsü", o andan itibaren fiziki bir direniş hattına dönüştü. İçeride çalışan her bir personel, hem sivil hem askerî görev bilinciyle nöbet pozisyonuna geçti.



22.00 – 00.00: DARBECİLER SALDIRDI

FETÖ'cü darbeciler, helikopterle kampüse saldırdı.

Yoğun ateş açıldı. Ancak MİT'in savunması profesyonelceydi. Teşkilat personeli mevzilenmişti, saldırıya anında karşılık verildi. Kurşunlara rağmen darbeciler içeri sızamadı. Kampüs, adeta bir kale gibi savunuldu.



00.00 – 04.00: DEVLETİN MERKEZ SİNİR SİSTEMİ

Bu saatlerde MİT sadece kendi kampüsünü değil, tüm ülkenin direnişini koordine eden bir merkez haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenliğinden TRT baskınına kadar onlarca kritik operasyonda doğrudan görev aldı. Her adım, bilgi akışıyla yönlendirildi.



SABAH 06.00: MİT DİRENCİ- NİN ZAFERİ

Saat 14.20'de başlayan alarma geçişten, sabahın ilk ışıklarına kadar MİT, vatan nöbetini sürdürdü.

Direnişin görünmeyen ama belirleyici cephesi olan teşkilat, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında ana unsurlardan biri oldu.