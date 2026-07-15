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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Düğün davetiyesi yerine şehadet haberi geldi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Düğün davetiyesi yerine şehadet haberi geldi
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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Adanalı polis memuru Yunus Uğur (25), şehadetinin 10. yılında anılıyor. Oğlunun evlilik hazırlığında olduğunu ve düğününe sadece iki ay kaldığını belirten Ramazan Uğur, yaşadığı büyük hüznü şu sözlerle dile getirdi: "Yavrum yuvasını kuramadı. Yaşasaydı belki bir yanımda oğlum, diğer yanımda torunumla mutluluk pozu verecektim; şimdi hainler yüzünden sadece fotoğrafını tutuyorum. En son bana 'Baba, Allah bana şehitliği nasip eder mi?' demişti, nasip oldu. Hainler, teröristlerin üzerine atılması gereken bombayı evlatlarımızın üzerine attı. Hakkımızı asla helal etmiyoruz." Cumhurbaşkanı Erdoğan ve merhum Özdemir Bayraktar'ın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden baba Uğur, "Yunus'un İHA kursu aldığını duyan Özdemir amca bizi aradı. Bizleri BAYKAR'a davet etti, bir hafta yanında kaldık. Her ay arar halimizi sorardı, çok büyük iyiliklerini gördük; tam bir baba adamdı." dedi.

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Düğün davetiyesi yerine şehadet haberi geldi
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