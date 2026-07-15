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Giriş Tarihi: 15.07.2026

Ecevit duyarsa hükümeti yıkar

FETÖ’nün devlet içinde 50 yıl boyunca nasıl palazlandığını, hangi klikler tarafından kollanıldığını dönemin şahitleri detaylarıyla anlatıyor. FETÖ yapılanmasına yönelik ilk soruşturmaların başlatıldığı süreç şu sözlerle baltalandı: Sakın ha hükümet yıkılır

Ecevit duyarsa hükümeti yıkar
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Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 1998 yılında dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'a FETÖ'yü soruşturmak istediğini söylediğini ama Yılmaz'ın 'Sakın ha! Bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığını Sayın Ecevit duyarsa hükümeti yıkar. Çünkü Ecevit'in bunlara dönük önemli bir beklentisi ve sempatisi var" dediğini söyledi. Cevdet Saral; İstanbul'dan getirilen ve askeri orjinli, uzatmalı başçavuşun ifadesi esnasında tesadüfen Fetullah Gülen'in İstanbul'daki bir mafya babasıyla iltisaklı olduğu ve para alışverişinde bulunduğu şeklinde bir paragraflık bir beyanının geçtiğini hatırlatarak, "Bu ifade medyaya sızınca Emniyet Teşkilatı içerisindeki cemaatin kadroları, 'Vay Hocaefendi ismi niye bu ifadeye girdi' gerekçesiyle aleyhimize bir kampanyanın içerisine girdiklerini fark ettik" ifadelerini kullandı. Cevdet Saral, rahatsız olduğu konuyu dönemin Başbakan Mesut Yılmaz'a açtığını belirterek şunları söyledi: "'Sayın Başbakanım bu cemaat (FETÖ) aleyhimizde müthiş bir kampanyanın içerisine girdi. Müsaade ederseniz bunun sebebi hikmetinin ne olduğunu anlamak ve bunların faaliyetleri hakkında devleti de bilgilendirmek istiyorum' dedim. Mesut Bey, bir duraklama geçirdi. 'Sakın ha!' ile başlayan bir cümle ile niyetini bana ifade etti. Dediler ki, 'Bu konuyla alakalı bir çalışma yaptığını Sayın Ecevit duyarsa hükümeti yıkar. Çünkü Ecevit'in bu cemaata dönük önemli bir beklentisi ve sempatisi var."

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Ecevit duyarsa hükümeti yıkar
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