‘Ellerimize sağlık’ diyerek bombaladılar

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasındaki telsiz konuşmaları "cinayet şebekesi"nin gözünün nasıl döndüğünü ortaya koydu. FETÖ'cü darbeciler ilk olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı bombaladı.

CİNAYET ŞEBEKESİ

51 polisin şehit düştüğü Gölbaşı saldırılarının organizatörünün Eski pilot yüzbaşı Ahmet Tosun olduğu tespit edildi. "Cinayet şebekesi"ni yöneten Ahmet Tosun, Akıncı Üssü'nde darbeyi yönetenlerin birçok noktayı bombalama talimatını pilotlara aktardı. Eski 143. Filo Komutanı pilot yarbay Mustafa Azimetli, Ahmet Tosun'un talimatıyla Özel Harekatı bombalayarak 51 polisi şehit etti. Eski pilot kurmay yüzbaşı Ekrem Aydoğdu da, Ahmet Tosun'un talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının bombaladı.

İLK SALDIRININ TELSİZ KAYITLARI

Özel Harekat Daire Başkanlığı ile Havacılık Daire Başkanlığının bombalanma anlarında cuntacı pilotların aralarındaki telsiz konuşmalarından bazıları şöyle:





15 Temmuz saat: 23.08

Ahmet Tosun: "Bölge neresi hocam, PÖH mü PÖH mü (Polis Özel Harekat)?" Pilot Mustafa Azimetli: "Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç, hareket ederse vuracağım."

Ahmet Tosun: "Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burada, vurabilirsiniz."

Pilot Mustafa Azimetli: "Okey hocam, beklemede kalın, bildireceğim."

Ahmet Tosun: "Anlaşıldı bekliyoruz."

Mustafa Azimetli: "Şu an A9'dan bir tane helikopter çıkardılar, Skorsky ama araçla itiyor görünüyor, pistin ortasına aldılar, eğer hareketlilik görürsek taarruz başlayacak."



15 Temmuz saat: 23.17

Ahmet Tosun: "Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun, nizamiye bölgelerinde."

Pilot Ekrem Aydoğdu: "Şu an bir helikopter yakıt alıyor, muhtemel çalıştıracaklar onu vuralım mı?"

Ahmet Tosun: "Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun."





15 Temmuz saat: 23.18

Pilot Ekrem Aydoğdu: "Filo, Aslan 1, tek helikopter imha edildi."

Ahmet Tosun: "Anlaşıldı hocam elinize sağlık."

Pilot Ekrem Aydoğdu: "İkinci helikopteri de imha etmek istiyoruz şey için..."

Ahmet Tosun: "Anlaşıldı hocam, talimat hareket görürseniz vurun, harekat komutanımızın emri."

PÖH BAŞKANLIĞINA İKİNCİ SALDIRI



15 Temmuz saat: 23.53

Ahmet Tosun: "Hocam, A9 bölgesinde, nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?"

Pilot Uğur Uzunoğlu: "Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor." Ahmet Tosun: "Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest."

16 Temmuz saat: 00.00

Pilot Uğur Uzunoğlu: "Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye."

Mustafa Azimetli: "Hocam tekrar edin nizamiyeye hareketlilik var mı?"

Pilot Uğur Uzunoğlu: "Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı."

Mustafa Azimetli: "Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı."

Mustafa Mete Kaygusuz: "Bir bomba daha, iki bomba."

Mustafa Mete Kaygusuz: "Bir bomba daha atıyoruz oraya."

İlhami Aygül: "Çatışma bölgesine iki bomba atacağım."

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ ÖNÜNDE BOMBARDIMAN



DARBECİ eski pilot üsteğmen Müslim Macit, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağı ile otoparkı bölgesini bombalayarak 15 vatandaşı şehit etti. Müslim Macit'in, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerden eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş ile telsiz konuşmasında şu ifadeler yer almıştı: 16 Temmuz sabahı saat: 06.15

Pilot Müslim Macit: Filo, Aslan 6

Hakan Karakuş: Aslan 6, filo, devam edin

Müslim Macit: İstenen vuruş noktaları tekrar eder misiniz?

Hakan Karakuş: Yol kavşağı, cami önü

Müslim Macit: Bana verilen koordinatın mutabık mıyız?

Hakan Karakuş: Mutabık Saat 06.16

Müslim Macit: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim

Hakan Karakuş: Mutabık, üç tane

Müslim Macit: Üç tane alındı

Hakan Karakuş: Üç tane alındı Saat 06.19

Müslim Macit: Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

Hakan Karakuş: Bir şey yoksa atmayın

Müslim Macit: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu

Hakan Karakuş: Anlaşıldı, ellerinize sağlıkTSK'dan ihraç edilen pilot Müslim Macit, savcılık ifadesinde, "Cemaatin darbe yaptığını biliyordum ve atışı bilerek yaptım" dedi.