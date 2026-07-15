FETÖ terör örgütünün 50 yıllık karanlık geçmişi

Türkiye'nin karanlık yıllarının baş aktörü Fetullah Gülen, 1941'de Erzurum Pasinler'de doğdu, 1959'dan itibaren çeşitli illerde imam ve vaiz olarak görev yaptı. 1960'da İzmir Kestanepazarı'nda örgütün çekirdek kadrosunu oluşturdu. FETÖ'nün çekirdek kadrosunda Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu ve İlhan İşbilen yer aldı. Bu hainler, Fetullah Gülen'in ilk talebeleri oldu. Fetullah Gülen, demokrasinin askıya alındığı 12 Eylül 1980 darbesine destek verdi. Gülen, 12 Eylül darbesinden 18 gün sonra (1 Ekim 1980) Sızıntı Dergisi'nin 21. sayısında yayınlanan "Son Karakol" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Yıllar yılı binbir saldırı ile harap olmuş hastalıklı bünyeyi iyileştirmek için daha köklü ve gönülden bir hareket gerekliydi. (...) Şimdi, binbir ümit ve sevinç içinde, tam da ümitlerimizin tükendiği yerde hızır gibi imdadımıza yetişen mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz. Ve, işte şimdi, binbir ümit ve sevinç içinde, asırlık bekleyişin ümit ışığı saydığımız, bu son dirilişi, son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor; ümidimizin tükendiği yerde, Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçiğe bir kere daha selam duruyoruz."

OKUL VE DERSEHANELER AÇILDI

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında arananlar listesinde olan Fetullah Gülen, bir türlü yakalanamadı ve korundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in gerçekleştirdiği kanlı darbe FETÖ'nün önünü açtı. Ordudaki örgütlenmesini yoğunlaştırdı. Fetullah Gülen, dershane ve özel okullar açarak örgüte insan kaynağı oluşturmaya başladı. Örgüt tarafından kurulan dershane ve özel okullarda çalınan sorular militanlarına ulaştırıldı. Örgüt üyeleri askeri okullar ve üniversitelerin tanınan bölümüne yönlendirildi. 3 Kasım 1986'da Zaman gazetesi kuruldu. Ocak 1994'te Cihan Haber Ajansı kuruldu. Fetullah Gülen, 28 Şubat 1997 darbesine de açıktan destekledi, İmam-Hatip liselerini kapatan, başörtüsü yasağı getiren, Kur'an-ı Kerim eğitim ve öğretimini yasaklayan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarını savundu. Gülen, kendisinden nefret eden Refah Yol Hükümeti'nin başbakanı Necmettin Erbakan'ın iktidarı bırakması için açıklamalarda bulundu. nda bulundu.

TAKİYYE RUHLARINA İŞLEDİ

Gülen, 28 Şubat sürecinde başörtülü kızların üniversiteye girmek için başlarını açmaları gerektiğini söyledi. 28 Şubat sürecinde İslami duyarlığa sahip vakıf, dernek ve cemaatler kıskaca alındı. Bu süreçte Gülen'e dokunulmadı. Namaz kılan ve eşi başörtülü olduğu gerekçesiyle fişlenen bin 637 muvazzaf subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi, FETÖ'cülerden ise tek kişi atılmadı. Ankara DGM Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında, 19 Mart 1999'da soruşturma açtı. Fetullah Gülen, soruşturma açıldıktan iki gün sonra (21 Mart 1999) Amerika'ya kaçırıldı. Terörist başı Fetullah Gülen'in kaçışı dönemin başbakanı Bülent Ecevit desteğiyle oldu. FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Faruk Mercan'ın, Fethullah Gülen'in hayatını anlattığı kitabında; dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in, Fetullah Gülen'e telefon açarak, "Sağlığınız çok önemli... Sizinle ilgili böyle bir soruşturma olsa haberimiz olurdu... Lütfen tedavinizi aksatmayın ve Amerika'ya gidin..." ifadelerini kullandığı yer alıyor. Eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Fetullah Gülen Amerika'ya kaçışından referans oldu. Fetullah Gülen, Kasım Gülek'in ABD'de albay olarak görev yapan ve daha sonra şüpheli şekilde ölen baldızı Aylin Rodomisli aracılığıyla Pentagon ve CIA ile ilişkiye geçtiğini açıklaması örgütün CIA ile bağlantısını gözler önüne seriyor. Eski CIA Yakın Ve Güney Asya Bölgesi İstihbarat Şefi Graham Fuller de, Fetullah Gülen'in ABD'ye yerleşmesi sürecinde oturma izni alması için tavsiye mektubu yazdı. Terörist başı Fetullah Gülen, 21 Ocak 1998'de Yeni Yüzyıl gazetesinin "Amerika, sizlerle ilgili referansı merhum Kasım Gülek'ten mi aldı?" şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: "Kasım Gülek Bey'in baldızı Amerika'daydı... Yani Pentagon'la irtibatları vardı... Eğer kendisine değişik platformlardan, Beyaz Saray'dan sormuşlarsa 'Bunlar nedir?' diye, o da 'Endişe edilecek bir şey yoktur' demiştir, referans vermiştir." Gülen, 19 Ocak 1996 tarihinde ABD'de hayatını kaybeden Kasım Gülek'in Ankara Kocatepe Camii'nde cenaze namazını da kıldırmıştı.

GÜLEN ÖRGÜTÜNÜ 25 YIL ABD'DEN YÖNETTİ

1960'lardan itibaren devlet içinde gizlice örgütlenen, darbelerle büyüyen ve bizzat dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in korumasıyla daha da güçlendiren terörist başı Fetullah Gülen, örgüt militanlarını üzerinden ülkemizde kumpaslar kurdu. Terörist başı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, 130 dönümlük arazide 8 villadan oluşan çiftlikte sıkı güvenlik ve gizlilik altında yaşamaya başladı ve örgüt üyelerine talimatlarını buradan sürdürdü. Fetullah Gülen, Ergenekon ve Balyoz davaları, dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra teşkilatın üst düzey görevlilerinin ifadeye çağrılması, Gezi kalkışması, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, MİT tırlarının durdurulması ile 15 Temmuz darbe girişimini bizzat ABD'den yönetti. Örgüt, 160 ülkede kurduğu okullarla başta Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere dünya çapında zincir oluşturdu. İhanet yapılanması yurt dışında kurduğu okullarda ülkelerin siyasetçilerinin çocuklarını aldı. Yetiştirilen bu çocuklar, ülke siyasetinde etkili oldu ve örgüt yurt dışında da kendisine alan açtı.