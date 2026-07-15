FETÖ’nün karanlık yapılanmasını Turkuvaz’ın kitapları aydınlattı

Türkiye'nin modern tarihindeki en kanlı milatlardan biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen yıllara rağmen, devletin kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık yapısını, uluslararası bağlarını ve küresel ihanet şebekesini deşifre etme mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Bu sinsi yapının sinsice kurduğu kumpasları, takiyye yöntemlerini ve emperyalist odaklarla olan organik bağlarını toplumsal hafızada diri tutmak, gelecekte benzer tehditlerle karşılaşmamak adına hayati bir önem taşıyor. Tam da bu noktada, Türk yayıncılık dünyasının öncü isimlerinden Turkuvaz Kitap, örgütün maskesini düşüren, militan kadroların darbe gecesi ve öncesindeki kanlı eylemlerini belgeleriyle gözler önüne seren sarsıcı eserler yayımlamaya devam ediyor. Hamasetten uzak, tamamen arşiv vesikalarına, hukuki delillere ve birebir şahitliklere dayanan bu yayınlar; hem geçmişin karanlık noktalarına ışık tutuyor hem de geleceğe yönelik güçlü birer uyarı feneri işlevi görüyor. İşte sinsi örgütün uluslararası ve yerel ağlarını tüm çıplaklığıyla ortaya koyan, kütüphanelerde mutlaka yer alması gereken o kıymetli eserler:

ALDATMA İMPARATORLUĞU

"Aldatma İmparatorluğu: Gülen'in ABD'deki Okul Şebekesi", FETÖ'nün okyanus ötesindeki en büyük finansal ve lojistik damarlarından birini çok güçlü bir projektörle aydınlatıyor. Örgütün Amerika Birleşik Devletleri genelinde kurduğu "charter" okul ağını mercek altına alan bu araştırmainceleme eseri; eğitim maskesi ardına gizlenen milyar dolarlık ihanetin haritasını çıkarıyor. Amerikan eğitim sisteminin boşluklarından yararlanarak Amerikalı vergi mükelleflerinin paralarını gasp eden, usulsüz vizelerle militan devşiren ve bu devasa gelirleri karanlık emellerine aktaran yapının tüm kirli çamaşırlar, sarsıcı bir dil ve dikkatle hazırlanmış görseller eşliğinde deşifre ediliyor. Eser hamasi söylemlerden uzak, tamamen resmî belgelere, FBI soruşturmalarına, eyalet denetim raporlarına ve mahkeme tutanaklarına dayanan yapısıyla anıtsal bir arşiv vesikası niteliği taşıyor. "Aldatma İmparatorluğu", küresel ölçekli bir ihanet organizasyonunun uluslararası kamuoyunu nasıl aldattığını ve bir ülkenin kılcal damarlarına sızma usulünü delillerle ortaya koyarak uluslararası bir iddianame vazifesi görüyor. Toplumsal ve küresel hafızayı diri tutmak adına kaleme alınan bu sarsıcı eser, FETÖ'nün emperyalist odaklarla olan organik bağını ve küresel tehdit boyutunu hakkıyla anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynak.

EROL OLÇOK KİTABI

Cevat Olçok'un editörlüğünde kolektif bir vefa bilinciyle hazırlanan "Kahramanın Ardından: Erol Olçok Kitabı", Türkiye'nin en karanlık gecelerinden 15 Temmuz'un ve o gecenin kahramanlarından Erol Olçok'un aziz hatırasını geleceğe taşıyor. Eser, asil bir kahramanın hayatını anlatmaktan öte 15 Temmuz'u sıradanlaştırma ve unutturma girişimlerine karşı toplumsal bir hafıza kalkanı işlevi görsün diye yazılmış. Erol Olçok'un dostları tarafından kaleme alınan yazılar, onun bilinmeyen dünyasının kapılarını aralıyor. Kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, İbrahim Kalın, Mevlüt Çavuşoğlu, Nabi Avcı, Kemal Sayar ve Ömer Tuğrul İnançer gibi birbirinden saygın ve önemli şahsiyetlerin kaleme aldığı duygu yüklü yazılar okuyucu bambaşka iklimlere sürüklüyor. Kıymetli isimlerin imzasını taşıyan yazılar, Erol Olçok'un memleket sevdasını, mesleki ustalığını, cömertliğini, dervişane yaşantısını gözler önüne seriyor. Şehadet şerbetini oğlu Abdullah ile beraber içen Erol Olçok'un vakur duruşunu da gözler önüne seren bu çalışma, toplumsal belleği diri tutmak adına tekrar tekrar okunmayı hak ediyor.

İHANETİN ANATOMİSİ: FETÖ

Orhan Aydın'ın henüz üniversite öğrencisiyken sosyal medya üzerinden aldığı bu mesaj, FETÖ'nün kurduğu şeytani düzenin anlaşılması adına önemli bir ipucu veriyor. İnsanları yalnızlaştırıp "böcek gibi hissettiren" o acımasız vesayet ortamını sinsice büyüten bu kirli yapı, müsait ortam sağlandıktan sonra sahte bir şefkat maskesiyle "kurtarıcı" rolüne bürünerek insanları ağına düşürüyordu. Orhan Aydın on binlerce kaynağı elden geçirerek FETÖ terör örgününde kullanılan kod isimleri, mahrem labirentleri ve vatanına sırt çeviren aktörlerinin karanlık biyografileri birer ibret aynası gibi karşımıza dikiliyor. Sayfalar ilerledikçe generallere paşalık yapan astsubay Zekeriya Kuzu'dan, Esed'e kalkan olan FETÖ'cü Orgeneral Akın Öztürk'e uzanan o uğursuz şemayı kılı kırk yararak ifşa eden yazar, Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan ihanet tekrarlanır" mührünü eserin tam kalbine basıyor. İnsanları ezerek köleleştirmeyi, şahsiyetlerini, karakterlerini elinden almayı ve bütün bunları "hizmet" ve "himmet" gibi ulvi kavramları ayağa düşürerek gerçekleştiren hain yapının ipliği bu eserle pazara çıkartılıyor. 15 Temmuz'da ülkeyi işgalcilere teslim etmeye çalışan kirli zihniyet ve örgütün elebaşısının mahrem bilgileri Orhan Aydın'ın ustaca kaleme aldığı bu eserde yer alıyor. İhanetin Anatomisi: FETÖ, geçmişin kanayan yaralarını sararken geleceğin ufkuna da keskin bir uyarı feneri yakıyor.