Gaziantep 15 Temmuz ruhunu geleceğe taşıyor

Anma etkinliklerinden eğitim faaliyetlerine, kültür ve sanat programlarından spor organizasyonlarına, dijital projelerden kalıcı müze yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalarla, 15 Temmuz'da ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Milletin 15 Temmuz 2016 gecesinde sergilediği kararlı duruşun toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını her yıl geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği başta olmak üzere kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi dernekleriyle iş birliği içinde kapsamlı organizasyonlar gerçekleştiriyor. Bu koordinasyon sayesinde Gaziantep, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün en yoğun katılımla idrak edildiği şehirler arasında yer almayı sürdürüyor. Organizasyonların planlanmasından teknik altyapısına, lojistik süreçlerden saha koordinasyonuna kadar tüm aşamalarda aktif rol üstlenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yalnızca etkinliklere destek veren bir kurum olmanın ötesinde, programların ana yürütücülerinden biri olarak dikkat çekiyor. Her yıl onbinlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, demokrasiye sahip çıkma iradesini ortak bir bilinç etrafında buluşturuyor.

MİLLİ BİRLİĞİN ORTAK BULUŞMA ADRESİ

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Gaziantep'te düzenlenen anma programlarının merkezi olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan organizasyonlarda binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurarak milli iradeye sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar, ilahi dinletileri, mehter gösterileri, sinevizyon sunumları, özel konserler ve demokrasi nöbetleriyle zenginleştirilen programlarda, 15 Temmuz gecesinde yaşanan kahramanlık yeniden hafızalarda canlandırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete hitapları dev ekranlardan takip edilirken, meydanlarda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkıyor. Programların kesintisiz ve düzenli şekilde yürütülmesi için sahne sistemlerinden LED ekranlara, ses ve ışık altyapısından canlı yayın düzeneklerine kadar tüm teknik hazırlıklar Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından titizlikle planlanıyor. Vatandaşların güvenli ve konforlu şekilde programa katılım sağlayabilmesi amacıyla oturma alanları, yönlendirme sistemleri ve saha organizasyonu da eksiksiz şekilde oluşturuluyor.

HER YAŞ GRUBUNU KUCAKLAYAN ETKİNLİKLER

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz etkinliklerini yalnızca resmi törenlerden oluşan bir program olarak ele almıyor. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun tüm kesimlerine hitap eden içeriklerle milli birlik ruhunun ortak bir toplumsal değere dönüşmesi amaçlanıyor. Aileler çocuklarıyla birlikte etkinlik alanlarında düzenlenen programlara katılırken, gençler spor ve kültürel organizasyonlarda yer alıyor. Demokrasi nöbetleri ve çeşitli etkinliklerde bir araya gelen vatandaşlar ise ortak değerler etrafında kenetlenerek birlik ve beraberlik mesajları veriyor. Böylece 15 Temmuz'un yalnızca geçmişte yaşanan bir tarih değil, gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir demokrasi bilinci olduğu vurgulanıyor.

15 TEMMUZ DEMOKRASI MÜZESI MILLI HAFIZAYA IŞIK TUTUYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, yürütülen çalışmaların en önemli ve kalıcı eserleri arasında yer alıyor. Demokrasi bilincini canlı tutmayı amaçlayan müze, yalnızca 15 Temmuz gecesinde yaşananları anlatan bir sergi alanı olmanın ötesinde, ziyaretçilerine milli irade, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini çok yönlü şekilde aktaran yaşayan bir eğitim merkezi niteliği taşıyor. Müzede, darbe girişiminin kronolojik gelişimi, milletin meydanlarda gösterdiği direniş, güvenlik güçlerinin fedakârlıkları, şehitlerin aziz hatıraları ve gazilerin kahramanlıkları modern müzecilik anlayışıyla hazırlanan dijital içeriklerle ziyaretçilere sunuluyor. Etkileşimli ekranlar, video gösterimleri, özel ses efektleri, tematik sergiler ve görsel canlandırmalar sayesinde ziyaretçiler, 15 Temmuz gecesinin atmosferini daha yakından deneyimleme fırsatı buluyor. Özellikle öğrenciler için hazırlanan eğitim programlarıyla öne çıkan müze, yıl boyunca okullar, üniversiteler ve çeşitli kurumların ziyaretlerine ev sahipliği yapıyor. Programlarda yalnızca 15 Temmuz'un kronolojisi değil, demokrasi, milli egemenlik, anayasal düzen ve millet iradesinin önemi de kapsamlı içeriklerle anlatılıyor.