Gülşah’lar yeniden doğdu

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in hatırası, aradan geçen 10 yıla rağmen ailesinde ilk günkü gibi yaşatılıyor. Şehit anne ve babası Emine ile Hüseyin Güler'in çocukları Reşit ve Büşra, dünyaya gelen ilk çocuklarına halalarının adını vererek Gülşah'ı yeni nesillere taşıdı. Şehit annesi Emine Güler, evlat acısının hiç dinmediğini ancak torunlarında kızının adını yaşatmanın kendilerine güç verdiğini söyledi. Güler, "Hainler sevinmesin. Ben Gülşah'ımı bu vatana şehit verdim. Kardeşleri iki torunuma da Gülşah adını verdi. Bu ülkenin Gülşahları bitmez. Bir Gülşah'ı kaybettik ama bugün ailemizde yine Gülşah'lar büyüyor. Evlatlarımızın bu vefası bize hem gurur hem de teselli veriyor. Gülşah'ımın adı çocuklarımız ve torunlarımızla yaşamaya devam edecek." dedi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE YEĞENİNİ BEKLİYORDU

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin önünde darbecilere karşı duran ağabey Reşit Güler, kardeşinin hala olacağı için gün saydığını belirterek; "Eşim dört aylık hamileydi. Gülşah sürekli 'Ağabey, kız mı olacak erkek mi?' diye soruyordu. Cinsiyetini öğrenmek ona nasip olmadı. Şehadetinden bir hafta sonra kızımız olacağını öğrendik. Doğacak bebeğin ilk biberonunu da halası almıştı. Kızımızın ismini hiç düşünmedik. O, Gülşah'ın adıyla dünyaya geldi, bayrak devri gibi. Herkes Gülşah'ta halasını görüyor. Onun gibi gülüyor, halası gibi resim yapıyor. Gülşah gitar çalıyordu. Kızım ise piyano çalıyor." diye konuştu. Şehit Gülşah Güler'in kız kardeşi Büşra Güler de 2020 yılında dünyaya gelen ilk kızına ablasının adını verdi. Ailenin anlattıklarıyla büyüyen 4 yaşındaki Gülşah, hiç tanımadığı şehit halasına büyük hayranlık duyuyor. Büşra Güler, "Kızımız sürekli halasını soruyor. Biz de ona şehit halasını anlatıyoruz. En büyük hayali halası gibi polis olmak. Onunla gurur duyuyor." diye konuştu.

İKİ TORUN DA GÜLŞAH OLDU

Şehit babası Hüseyin Güler'de, hem oğlunun hem de kızının ilk çocuklarına Gülşah adını vermesinin kendileri için tarifsiz bir anlam taşıdığını belirterek, "Hem oğlumun kızına hem de kızımın kızına şehit halalarının adını verdiler. Gülşah'ımın adı yaşayacak. Bu vatan oldukça Gülşahlar da bitmeyecek" ifadelerini kullandı.