‘Gün bugündür SABAH’ı basıp her şeyi ele geçireceğiz’

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Turkuvaz Medya Grubu'nu işgal planını darbeci yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın yönettiği tespit edildi. 66.

Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirilen Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın;

Turkuvaz Medya Grubu'nu işgale giden subay, astsubay ve erlere, "Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın.

A Haber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara" dediği öğrenildi.



TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NU İŞGAL PLANINA KATILAN DARBECİLERİN İFADELERİ ŞÖYLE:





Astsubay öğrenci Ali Malgil: "Dışarı çıktık, bir tane yüzbaşı geldi. Adını hatırlayamıyorum, Yüzbaşı geldi, 'Arkadaşlar' dedi.

'Gün bugündür' dedi. 'Ya öleceğiz, ya kalacağız' dedi. Komutanım 'Ne oluyor' dedi arkadaşlar. 'Gençler A Haber ve ATV Haber'in binasını basmaya gidiyoruz' dedi. 'Oradaki her şeyi ele geçireceğiz. Oradaki güvenlik karşılık verirse atış yaparsınız' dedi."

Astsubay öğrenci Fazlı Sel: "Bunun öncesinde ismini bilmediğim rütbeliler bizi dışarıda çeşitli yerlere götüreceklerini beyan ediyorlardı. Bunlardan bir tanesi Menderes Yüzbaşı isimli şahıstır. Bize A Haber'i basacaklarını söylemişti."

Astsubay öğrenci Mehmet Emin Yıldız: "Yine rütbeliler vardı tanımadığımız. Bir süre bekledik sonra birisi telefonla konuştu rütbelilerden. 'A Haberi susturmaya gidiyoruz' dedi. 'Bizden kim var?' filan dedi. 'A Haber'i susturmaya gidiyoruz' dedi. Bunlar sevindiler filan. 'Hadi gidelim' gibisinden.

Onlar 3 araç olması lazım. 3 landla gittiler.

Nizamiyede rütbeli kalmadı. A Haber'e mi el koymaya gittiler? 'A haberi susturmaya gidiyoruz' dediler, nizamiyede rütbeli kalmadı."

Astsubay öğrenci Mikail Akyüz: "Akademiden geldiklerini söyleyen sivil kıyafetli, sonradan kamuflaj kıyafeti giyen rütbeliler, 'Askeri öğrenciler bizimle gelsin. A Haber'i basacağız' dediler."

Astsubay öğrenci Mustafa Çakıltaş: "İsmini bilmediğim birkaç rütbeli bu araçların camını kırdı. Bize araçları yoldan çekmemiz için emir verdiler. Çektikten sonra tekrar kışlaya döndük. Bu kez A Haber Televizyonu'nu basacağımız yönünde bir emir geldi.

Fakat bizi götürmekten vazgeçtiler. Bu ana kadar bize yolu açmamız ve A Haber Televizyonu'na gitmemiz emrini veren şahısları ilk kez gördüm. Bu şahısların akademiden geldiğini biliyorum. Bunun dışında hiçbirinin ismini bilmiyorum."

Astsubay öğrenci Sabri Çetin: "Yüzbaşı Menderes bizi AMM ye götürerek 'Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın' dedi. Yüzbaşı Menderes 'A Haber'i basmaya gideceğiz' dedi. 'Size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara' dedi."



İŞTE TURKUVAZ MEDYA GRUBU'NUN İŞGALİ İÇİN HAREKETE GEÇEN DARBECİ EKİP:

Subaylar: İsmail Menderes Sema, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Apdullah Özdemir ve Sedat Engin Astsubay öğrenciler: Alettin Baydan, Burak Baykın, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, Hasan Kaygısız, İbrahim Şahin, Mustafa Kirazlı, Onur Çetin, Ümit Akkurt ve Seyit Remzi Yalçın Erler: Mehmet Çetin ve Hüseyin Duman.



FETÖ'YÜ İLK FARK EDEN MEDYA GRUBU

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş: "Kendisini hizmet hareket olarak pazarlayan ve maalesef büyük tahribatlara sebep olan FETÖ yapısını ilk fark eden ve ilgililer başta olmak üzere gereken mekanizmaları uyandırmaya çalışan medya grubunun Turkuvaz Medya olduğu, altı kuvvetlice çizilmesi gereken hususlardan. Milletimizin, 15 Temmuz darbe girişimini ülke çapında büyük bir tepki ile karşılaması ve insanımızın sokaklara, meydanlara dökülerek darbecileri etkisiz hale getirmesinde Turkuvaz Medya'nın yaptığı uyarıcı ve bilgilendirici yayınlarının büyük bir payı vardır. O gece darbe girişimi başladığında grubun televizyon, internet ve sosyal medya mecraları üzerinden sağladığı destek de unutulmaz."



DARBECiLER SUSTURMAK iSTEDi

15 TEMMUZ Darbe Davaları Şehit ve Gazi Yakınları Avukatı Dr. Mehmet Sarı: "15 Temmuz darbe girişimde şüphesiz milli medya da en önemli hedeflerden biriydi ve bu nedenle de A Haber ve Turkuvaz Medya bu önemli hedeflerden biri olarak susturulmak istendi. Bunun nedeni Turkuvaz Medya'nın gerek 17-25 Aralık yargı darbesi girişimi sürecinde gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın haklı mücadelesinde hep milletimizin yanında durmuş olması 15 Temmuz hain darbe girişimde hedef olmasına sebep olmuştur. Yine şüphesiz yaptığı yayınlarla milli paydada yaptığı yayınlar ile FETÖ'nün hain planlarını deşifre etmesi, A Haber ve Turkuvaz Medyayı hedef olarak seçmelerine sebep olmuştur. Ancak tüm bu hain emellerine rağmen Turkuvaz Medya'yı susturmayı başaramamışlardır. A Haber-Turkuvaz Medyayı hedef alan darbecilerin yargılandığı İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi 2017/140 E. Sayılı dosyası ile açılan darbe davası önemli davadır. Dava dosyasından açıkça ifadelerde belirtilen 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat: 00.25 sıralarında 3 askeri jip ile A Haber Televizyonu'nu ve Sabah Gazetesi'ni susturmak için darbeci sözde askerler haraket etmişlerdir. 15 Temmuz gecesinin 'Milli Paydada' yayın yapan A Haber Televizyonu ve Sabah Gazetesinin susturulması darbeye karşı direnen milletimizin sesinin kesilmesi sonucunu doğuracağı ve darbeye karşı direncin kırılacağı inancı ile darbeci askerler Turkuvaz Medya'yı susturmak için hareket etmişlerdir. 15 Temmuz 2016 tarihinden önce İstanbul'da gerçekleşen darbe toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan darbe günü çıkış yapan darbecilerden bazıları A Haber Televizyonu ve Turkuvaz Medyaya baskın gerçekleştirme ve yayınlarını kesmeye yönelik teşebbüste bulundular. 15 Temmuz gecesi saat: 00.25 sıralarında İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda oluşturulan askeri unsurlar ve TİM'ler bu amaçla Topkule Kışlası'ndan hareket ederek yola çıkmışlardır. A Haber kanalını ele geçirmeyi ve yayınlarını kesmeyi hedefleyen askeri unsurlar İstanbul, Kağıthane, Seyrantepe de bulunan o günkü adıyla Türk Telekom Galatasaray Stadı (RAMS Park) yakınlarına geldiklerinde vatandaşlarımızın engellemesi ile durdurulmuşlardır. Vatandaşlarımızın darbeci unsurlara müdahalesi ve yaptığı mücadele esnasında Servet Asmaz darbeci askerlerin açtığı ateş nedeniyle hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştur."