Hem meydanlarda hem okullarda olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü kapsamında yurt içinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. "İrade Bizim, Zafer Bizim" ana temasıyla gerçekleştirilecek programlar, milli hafızayı tazelemeyi ve Türkiye'nin demokrasi zaferini uluslararası kamuoyuna aktarmayı amaçlıyor. 81 ilde ve stratejik dış temsilciliklerde icra edilecek etkinliklerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceğine dair yol haritası belirlendi. Ankara ve İstanbul, anma etkinliklerinin odak noktalarını oluşturacak. Başkent Ankara'da, Başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla ana anma programı gerçekleştirilecek. Gazi Meclis bünyesinde anma töreni, dijital sergi ve 3D mapping gösterileri düzenlenecek. Akademik alanda ise Ankara Üniversitesi işbirliğiyle "Türkiye'de Darbeler ve Demokrasi" paneli organize edilecek.

400 ARAÇLIK TAKSİ KORTEJİ OLUŞTURULACAK

İstanbul'daki etkinlikler kapsamında Ayasofya- i Kebir Cami-i Şerifi'nde 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. İstanbul Boğazı'nda 253 teknelik deniz korteji ile gökyüzünde senkronize ışıklı dron gösterileri sunulacak. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde 3D haritalandırma gösterileri gerçekleştirilirken, Üsküdar'da 253 şehidi temsilen 253 Türk bayrağından oluşan "Sessiz Tanıklık" enstalasyon alanı kurulacak. Kent genelinde ayrıca 400 araçlık taksi korteji oluşturulacak. Yurt genelindeki 81 ilde, şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırları" kurulacak. Yaşayan hafıza merkezi olarak tasarlanan bu çadırlarda video gösterimleri, dijital ekranlar, QR kod uygulamaları ve anı defterleri yer alacak. İl meydanlarında demokrasi nöbetleri tutulacak, sancak koşuları, konserler, tiyatro gösterileri ve fidan dikimleri gerçekleştirilecek.

DARBENİN BİLİNMEYEN YÖNLERİ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, darbe girişiminin küresel boyutunu ve FETÖ'nün uluslararası terör ağını anlatmak üzere yurt dışında da faaliyetler yürütecek. Berlin, Tiran, Brüksel, Saraybosna, Cakarta, Pretorya, Lahey, Bern ve Abuja gibi stratejik merkezlerde uluslararası paneller düzenlenecek ve yabancı medya mensuplarının katılımıyla bir basın turu organize edilecek. Medya ve yayıncılık alanında ise TRT tarafından hazırlanan "Asırlık Gece" dizisi, "Memleket Tamircisi" televizyon filmi ile darbenin bilinmeyen yönlerini ele alan 19 belgesel izleyiciyle buluşacak. İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı işbirliğiyle hazırlanan kitaplar, almanaklar ve "ByLock Mini Belgeseli" gibi çalışmalar kalıcı kaynaklar olarak erişime sunulacak. Dönemin anısını yaşatmak amacıyla Darphane tarafından hatıra parası basılacak, Ankara Gölbaşı'nın sevgi çiçeğinden ilham alan 10. yıl rozeti ile özel posta pulu çıkarılacak.