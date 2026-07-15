İhanete karşı direniş

Turkuvaz Medya Grubu, 15 Temmuz darbe girişiminde direnişin merkezi oldu. Beşiktaş Balmumcu'da bulunan Sabah gazetesi ve atv kurşunlandı. Ihlamur Yıldız Caddesi'nde bulunan A Haber Televizyonu işgal edilmek istendi. Turkuvaz Medya Grubu'nun işgaline önlemek için yola çıkan vatandaşlarla darbeciler çatıştı, Servet Asmaz (44) şehid oldu. SABAH gazetesi, A Haber Televizyonu ve atv, darbe girişiminin önlenmesi için cesur yayıncılık gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te yaptığı ve ajanslar tarafından servis edilemeyen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açıklamasının görüntüleri ilk defa A Haber'de yayınlandı. A Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla bağlandı ve halka sokağa çağıran açıklaması görüntülü olarak verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın, darbe girişimine ilişkin açıklamaları da ilk defa A Haber'de verildi. Darbe girişimine karşı çıkan üst düzey askerlerin ve savcıların açıklamaları da A Haber'de vatandaşlara ulaştırıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever, 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak ve Bakırköy Başsavcı Vekili Mehmet Demir, A Haber Televizyonu'na telefonla bağlanarak hain girişime karşı alınan önlemleri anlattı. Bakanların, telefonla bağlanarak yaptığı açıklamalar da A Haber'de yayınlandı.

DÜNDAR: BU HAREKET TSK TARAFINDAN DESTEKLENEN BİR HAREKET DEĞİL

16 Temmuz Cumartesi 00.51: 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, A Haber canlı yayınına telefonla katıldı. Ümit Dündar, kalkışma hareketini yapanların küçük bir grup olduğunu söyledi.

16 Temmuz Cumartesi 01.31: A Haber: "Vatan Caddesi'nde albayın gözaltı görüntüleri..."

16 Temmuz Cumartesi 01.49: A Haber, darbeci askerlerin gözaltına alınma görüntülerini yayınladı.

16 Temmuz Cumartesi 01.50: A Haber Ankara Muhabiri Tahir İnan, Ankara'da direnen vatandaşlarla görüştü. Görüntülerde vatandaşların, "Asker kışlaya, Allah var, gam yok", "Ya Allah, Bismillah, Allah-u ekber" sloganları attığı görüldü. Tahir İnan konuşma yaparken jetlerin alçak uçuş gerçekleştirdiği ekrana yansıdı.

16 Temmuz Cumartesi 01.55: A Haber: "78 Milyon Ayakta / Halk Tankların Üstüne Çıktı, Darbeye Direniyor" 16 Temmuz Cumartesi 02.01: A Haber, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM Genel Kurulu'nu açılmasını canlı yayında kamuoyuna duyurdu.

16 Temmuz Cumartesi 02.02: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, A Haber'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve darbecilere yakalama kararı çıkarıldığını belirterek, "Milletimiz meydana bırakmasın" ifadelerini kullandı.

16 Temmuz Cumartesi 02.04: TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuşması canlı verildi.

16 Temmuz Cumartesi 02.11: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek, milletin iradesinin Meclis'te teslim etmeyeceklerini ifade etti.

16 Temmuz Cumartesi 02.17: A Haber: "Halk Darbeci Askerleri Polise Teslim Ediyor.



DARBE GiRiŞiMi GECESi A HABER TELEViZYONU'NDA YAŞANANLAR

15 TEMMUZ Cuma 22.50: A Haber sunucusu Salih Nayman, "İstanbul'da köprüler trafiğe kapatıldı.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler kapatıldı" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Cuma 22.57: Ankara Muhabiri Tahir İnan: "Bulunduğumuz yer Genelkurmay Başkanlığı'nın hemen karşısında, TBMM'nin hemen önündeyiz. Aslında yaklaşık bir saat içerisinde oldu her şey. F-16 sesleri, jet sesleri duyulmaya başlandı.

Ankara'da yere yakın alçak uçuşlar yaptı ve ardındansa Genelkurmay'ın önünde şu an arkamda gördüğünüz gibi ambulanslar bekletiliyor.

Güvenlik güçleri yoğun tedbir almış durumdalar. (...)"

15 Temmuz Cuma 23.05: Başbakan Binali Yıldırım, A Haber Televizyonu'nun canlı yayınına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, "bir kalkışma girişimi"nin olduğunu belirterek, "Bu girişime izin verilmeyecektir. Bunu yapanlar en ağır bedeli ödeyeceklerdir. Askerin içerisinde bir grubun kalkışması söz konusu." dedi.

15 Temmuz Cuma 23.32 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimine izin vermeyeceklerini söyledi.

16 Temmuz Cumartesi 00.00: A Haber: "Demokrasiye Darbe Girişimi / TSK İçindeki FETÖ Mensupları Kalkışmada Bulundu"

16 Temmuz Cumartesi 00.01: A Haber: "Başbakan: Bir Kalkışma Var / Halk Kalkışmaya Tepki İçin Sokaklara Çıkıyor "

16 Temmuz Cumartesi 00.02: A Haber: "Demokrasiye Darbe Girişimi / Yurt Genelinde Halk Sokaklara Döküldü"

16 Temmuz Cumartesi 00.04: A Haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a geldiği açıklandı

16 Temmuz Cumartesi 00.04: A Haber: Demokrasiye Darbe Girişimi / Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı'na Hareket Etti

16 Temmuz Cumartesi 00.12: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, milletvekilleriyle TBMM yürüneceğini açıkladı.

16 Temmuz Cumartesi 00.27: A Haber sunucusu Banu El: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var, 'Bütün halkı meydanlara bekliyorum' dedi."



16 Temmuz Cumartesi 00.32: A Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te yaptığı ve ajansların servis etmediği görüntüyü yayınladı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milletin birliği ve beraberliğine yönelik kalkışma hareketinin olduğunu ifade ediyor. Görüntüler Banu El tarafından ekrana yansıtıldı.

16 Temmuz Cumartesi 00.33: Banu El, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntülü telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber ekranlarından halkı meydanlara davet etti ve Bizler dik duracağız, milletçe el ele, omuz omuza vereceğiz. Hiç endişeli olmayalım bunu başarılı bir şekilde atlatacağız. ifadelerini kullandı.

16 Temmuz Cumartesi 00.38: Banu El, "Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı dinledik, aynı zamanda izledik ve sağlığının iyi olduğu ortada..." ifadelerini kullandı.

16 Temmuz Cumartesi 00.45 A Haber: "Vatandaşlar darbecilerin tankların üzerine çıktı"



'DARBECi ZiHNiYETE KARŞI MÜDAHALE iÇiN HAZIRIZ'

16 Temmuz Cumartesi 03.11: 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Alparslan Erdoğan, A Haber canlı yayınına telefonla bağlandı ve "Bu kendini bilmez, halkla askeri karşı karşıya getiren darbeci zihniyete karşı müdahale için hazırız" ifadesinde bulundu.

16 Temmuz Cumartesi 03.17: AB Bakanı Ömer Çelik, darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

16 Temmuz Cumartesi 03.58: A Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da geldiğini duyurdu.

16 Temmuz Cumartesi 04.00: A Haber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da geldiğine ilişkin görüntüleri yayınladı.

16 Temmuz Cumartesi 04.15: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasını canlı yayınladı. Erdoğan, "Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler.

Bunu peşinen söyleyeyim" dedi.



'ASKERi HELiKOPTER VE UÇAK FÜZEYLE iNDiRiLECEKTiR'

16 TEMMUZ Cumartesi 02.24: Başbakan Binali Yıldırım, A Haber Televizyonu'na canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi. A Haber sunucusu Salih Nayman'a konuşan Binali Yıldırım, "Şu andan itibaren Ankara semalarında, MİT'in üzerinde, Meclis'in üzerinde, Cumhurbaşkanlığının, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir" dedi.

16 Temmuz Cumartesi 02.35: A Haber, TBMM'ye bomba atıldığını duyurdu.

'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

16 Temmuz Cumartesi 02.43: 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever, A Haber canlı yayına telefonla bağlandı. Salih Nayman'a konuşan Musa Avsever, "Biz Kolordu olarak, bütün hazırlıklarımızı yaptık, İstanbul'a müdahale etmek için intikale başlayacağız. Tüm hazırlıkları yaptık. İstanbul'a müdahale için intikale başlayacağız. Bu çapulcuların, bu ajanların ülkemizin demokrasisine milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

16 Temmuz Cumartesi 03.02: Bakırköy Başsavcı Vekili Mehmet Demir, A Haber canlı yanına telefonla bağlandı, darbe girişiminde bulunan kişilere soruşturma açıldığını ve 7 darbeci askerin gözaltına alındığını açıkladı.