İstanbul Emniyeti’nde ihanetin püskürtüldüğü gece

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirdiği kanlı darbe girişiminin başarısız olmasındaki en büyük etken, darbecilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ele geçirememesi oldu. Milletin darbecilere karşı destan yazdığı şanlı direniş gecesinin en önemli merkezi olan Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşanan şanlı direniş, hain kalkışmaya tokat gibi cevap oldu.

HALK AKIN ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, darbeci FETÖ'cülerin geri püskürtülmesinde tarihe geçen olaylar yaşandı. O dönem bazı polis şeflerinin talimatıyla Emniyet'e çıkan yolların kapatılması talimatı verildi, Vatan Caddesi'ne inerek durum değerlendirmesi yapıldı. Darbecilerin 66'ncı Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan geleceğini tahmin ederek Vatan Caddesi üzerinde bulunan Akgün Otel önünden yolu kesmek için karar alındı. Vatandaşların darbeye karşı ilk sokağa çıktığı Vatan Caddesi'ne, çok geçmeden saat 22.00'de, 66'ncı Zırhlı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topkışla'dan hareket eden 2 tank ve 5 zırhlı personel taşıyıcı Emniyet önüne gelmeden önce darbeye karşı ayaklanan halkla ardından da polislerle karşılaştı. Yolun kapalı olduğunu ve ilerleyemeyeceklerini anlayan darbeciler, trafik ışıklarının yanından tank ve zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) kaldırıma çıkararak Emniyet'e doğru ilerlemeye çalıştı. Darbecilerin hamlesini gören polisler ise tır ve birkaç otobüsü alelacele kaldırıma çıkarttırarak darbecilerin bu girişimini de bertaraf etti

POLİSLERDEN ÖNCE UYARI SONRA GÖZALTI

O sırada en öndeki ZPT'nin üzerine çıkan yarbay rütbeli Osman Akkaya, askere emir vererek polislerin üzerine ateş açtırdı. Açılan ateş tank ve ZPT'lerin geçişini engellemek için kaldırıma park edilen İETT otobüsünün yakıt deposuna geldi. Bunun üzerine en öndeki ZPT'nin etrafı polis tarafından çevrilirken tank ve ZPT'lerde bulunan askerleri geri dönmeleri konusunda ikna etmeye çalışıp "Yaptığınız darbedir, gidin, geri dönün, anayasal suç işliyorsunuz, yargılanır ve müebbet cezalar alırsınız, yarın sabah hepinizi gözaltına alacağız." dediler.